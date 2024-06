Lange war unklar, was Erzbischof Georg Gänsweins neue Aufgabe werden soll. Jetzt steht fest: Der frühere Papstsekretär zieht von Freiburg nach Vilnius.

Papst Franziskus schickt den langjährigen Privatsekretär seines Amtsvorgängers Benedikt XVI., Georg Gänswein, als Vatikan-Botschafter ins Baltikum. Wie der Vatikan am Montag mitteilte, wird Gänswein in Vilnius sogenannter Apostolischer Nuntius. Als Botschafter wird er die Interessen des Vatikans in Litauen, Estland und Lettland vertreten. Derzeit lebt der 67-Jährige ohne Amt in seinem Heimatbistum Freiburg.

Warten auf Entscheidung aus Rom hat ein Ende

Mit der Ernennung enden Monate des Wartens und der Spekulationen, was Gänsweins neue Aufgabe wird. Im vergangenen Sommer musste Gänswein seine Dienstwohnung im Vatikan räumen und kehrte danach ohne Aufgabe nach Freiburg zurück.

Papst Franziskus hatte ihn beurlaubt und von allen Aufgaben entbunden. Der Grund: Gänswein war viele Jahre Privatsekretär und Vertrauter des deutschen Papstes Benedikt XVI. gewesen. Kurz nach dessen Tod hatte er ein Buch über Benedikt veröffentlicht, das auch private Gespräche mit dem amtierenden Papst Franziskus wiedergab. Das Verhältnis zwischen Franziskus und Gänswein galt als zerrüttet.

Was macht ein Apostolischer Nuntius? Ein Apostolischer Nuntius - also Vatikanbotschafter - ist ein Gesandter des Papstes bei einem Staat und zugleich bei einer Ortskirche. Als Mittelsmann soll er vor allem die Verbindung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Kirche seines Gastlandes halten und stärken. Daneben soll er das Verhältnis zwischen dem Vatikan und den jeweiligen Regierungen pflegen. Er ist den Botschaftern weltlicher Mächte gleichgestellt, genießt also wie diese diplomatische Immunität.

Im Jahr 1995 ging Gänswein nach Rom

Gänswein war fast drei Jahrzehnte im Vatikan tätig. 1995 wurde er nach Rom gerufen, wo er dann innerhalb der Kurie in die Glaubenskongregation kam. Joseph Ratzinger, so der bürgerliche Name von Benedikt XVI., war dort damals Präfekt. 2003 machte er Gänswein zu seinem Assistenten. Seit Ende 2012 war er Präfekt des Päpstlichen Hauses und hatte damit einen der wichtigsten Posten im Vatikan inne.