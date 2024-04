Die Zukunft des früheren Papstsekretärs Georg Gänswein war lange unklar. Jetzt gab es eine überraschende Entscheidung von Papst Franziskus.

Im vergangenen Sommer musste Georg Gänswein seine Dienstwohnung im Vatikan räumen und kehrte danach in seine Heimatdiözese Freiburg zurück. Papst Franziskus hatte ihn beurlaubt und von allen Aufgaben entbunden. Der Grund: Gänswein war viele Jahre Privatsekretär und Vertrauter des deutschen Papstes Benedikt XVI. gewesen. Kurz nach dessen Tod hatte er ein Buch über Benedikt veröffentlicht, das auch private Gespräche mit dem amtierenden Papst Franziskus wiedergab. Das Verhältnis zwischen Franziskus und Gänswein galt als zerrüttet.

Will der Papst Georg Gänswein rehabilitieren?

In einem jüngst erschienenen Buch hatte Franziskus Gänswein noch einen Mangel an Anstand und Menschlichkeit vorgeworfen. Umso überraschender nun die Wendung: Medienberichten zufolge soll Gänswein Apostolischer Nuntius, also päpstlicher Botschafter werden. An welchem Ort ist noch unklar. Die Ernennung soll laut Vatikan "demnächst" offiziell bekannt gegeben werden.

Der 67-jährige Gänswein lebt seit seiner Entlassung aus dem Vatikan im Sommer 2023 ohne Aufgabe in seinem Heimaterzbistum Freiburg. Er war 19 Jahre lang der Privatsekretär von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. und begleitete diesen als Präfekt der Glaubenskongregation, als Papst und als emeritierter Papst bis zu seinem Tod.