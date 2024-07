Nach den negativen Schlagzeilen über eine drohende Insolvenz im Winter sorgt jetzt eine interne E-Mail der Geschäftsleitung erneut für Unmut und Aufregung bei den Feldbergbahnen.

Im Winter hat der SWR über die finanziellen Schwierigkeiten der Feldbergbahnen berichtet und von Seiten des Betreibers und der Kommunen Gegenwind bekommen. Von einer drohenden Insolvenz wollte da niemand etwas wissen. Grundlage der Recherche war eine interne E-Mail, die dem SWR vorliegt. Dort werden detailliert Millionenschulden aufgelistet, bei den Sparkassen und den Gesellschaftern.

Mitten hinein in die Sommeridylle im Hochschwarzwald platzt nun neues Ungemach. Wieder wurde dem SWR eine interne E-Mail zugespielt.

Warnung an die Mitarbeiter am Feldberg

Geschrieben wurde die E-Mail von der Geschäftsführung der Feldbergbahnen. Es ist eine Warnung an die Mitarbeiter. Sie sollen keine Unwahrheiten verbreiten, die für das Unternehmen schädlich sind.

Bei erwiesenen rufschädigenden Tatbeständen wird die Feldbergbahnen GmbH Anzeige erstatten.

Weiter heißt es in der internen Mitteilung: "Solltest Du Kenntnis von unwahren Behauptungen erhalten, die sich gegen die Feldbergbahnen GmbH, deren Gesellschafter und deren Mitarbeiter richten und potenziell schädlich sein könnten, bitten wir Dich, diese umgehend vertraulich an die Geschäftsführung oder die Personalabteilung zu melden. Deine Meldung wird mit der nötigen Diskretion behandelt."

Das ist eine Aufforderung, andere zu verpetzen.

Die Stimmung in der Liftgesellschaft sei furchtbar, sagen ein aktiver und zwei ehemalige Mitarbeiter übereinstimmend. Einer der ehemaligen Beschäftigten ist bereit, mit dem SWR anonym zu reden. Die E-Mail, die jemand anders dem SWR zugespielt hat, empfindet er als Maulkorb. Der Mann ist ziemlich aufgebracht.

Das ist eine Manipulation der Mitarbeiter. Man kann doch eine eigene Meinung haben und die auch vertreten.

Ein trostloser Anblick - so sah es diesen Winter am Feldberg an vielen Tagen aus. SWR

Katastrophale Wintersaison am Feldberg

Am Feldberg ist die katastrophale Wintersaison noch nicht vergessen. Immer wieder gab es Sturm, Regen, Stillstand. Im größten Skigebiet des Landes lief oft nur das Förderband und ein halber Schlepplift. Trotzdem wurden auch solche Tage als ganze Betriebstage gezählt. Auf diese Weise, sagt der ehemalige Mitarbeiter, sei die Statistik nach oben gepusht worden.

Kommunen müssen Feldbergbahnen Geld zuschießen

Todtnau, St. Blasien und Feldberg: Diese drei Kommunen teilen sich das größte Skigebiet des Landes in einer GmbH. Bis heute vermittelt die Gesellschaft immer wieder den Eindruck, es habe nie ernsthafte finanzielle Probleme gegeben. Doch Zweifel daran bleiben.

Denn unter anderem verzichten die Sparkassen jetzt vorübergehend auf die Tilgungen ihrer Darlehen, wie der SWR ebenfalls anonym aus einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung erfahren hat. Und die Gesellschafter müssen erneut Geld zuschießen, insgesamt sind es 1,2 Millionen Euro.

Im Rathaus von Feldberg will man von einer Insolvenz der Feldbergbahnen nichts wissen. SWR

Betreiber weisen Interviewanfragen ab

Der SWR versucht, die Verantwortlichen mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren. Doch unsere Interviewanfragen werden abgewiesen. Kein Kommentar, keine Stellungnahme. In Feldberg hat Bürgermeister Johannes Albrecht (parteilos) sogar öffentlich in einer Sitzung verkündet, nicht mehr mit dem SWR über das Thema reden zu wollen.

Dabei gäbe es gerade hier Klärungsbedarf. Denn Feldberg hat laut statistischem Landesamt die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg. Allein für das riesige Parkhaus am Skigebiet muss die kleine Gemeinde jedes Jahr über 800.000 Euro bezahlen. Und jetzt kommt das Geld für die Liftgesellschaft noch dazu.

Dieses Parkhaus am Feldberg kostet die Gemeinde jährlich über 800.000 Euro. SWR

Ist Wintersport am Feldberg noch 20 Jahre rentabel?

Grundsätzlich war und ist das Wintersportgeschäft am Feldberg in Summe immer rentabel, heißt es auf der Homepage des Skigebiets. Und das werde auch in den nächsten 20 Jahren so bleiben. Selbst in diesem Jahr sei die Bilanz positiv. "Das kann man so nicht mehr aufrechterhalten", sagt hingegen der ehemalige Mitarbeiter.

Wir haben es nur deshalb geschafft, weil sich viele Mitarbeiter selbst Gedanken gemacht haben, wie es laufen kann und muss. Sonst wäre der Feldberg schon in diesem Winter untergegangen.

Mehr als 20 Beschäftigte sollen die GmbH in den letzten eineinhalb Jahren verlassen haben - manche freiwillig, manchen sei gekündigt worden. Auch das berichten anonyme Quelle übereinstimmend. Was läuft schief am Feldberg?

Man werde zu Personalthemen in der Öffentlichkeit keine Stellungnahme abgeben, heißt es dazu auf Anfrage von den Verantwortlichen der Liftgesellschaft.