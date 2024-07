"JobRad" verteilt neue SC-Saison-Jerseys

Am Donnerstagmorgen sind die neuen Saison-Trikots des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in der Zentrale des Hauptsponsors "JobRad" präsentiert worden.

Das neue Heimtrikot des SC Freiburg ist rot, das Auswärtstrikot des Sport-Club ist weiß und das Ausweichjersey ist ganz einfach schwarz. Um 7:30 Uhr hatten sich zehn Fahrrad-Kuriere – allesamt Mitarbeitende von JobRad, vor der Freiburger Konzern-Zentrale versammelt. Kisten standen dort bereit. Darin zehn Pakete mit jeweils elf Jerseys, die für Fans in sozialen Einrichtungen Freiburgs vorgesehen waren.

Trikots werden mit dem Rad verteilt

Während die Trikot-Sätze von den zehn Fahrradkurieren verteilt wurden, waren die neuen Trikots für die Bundesliga-Mannschaft des Sport-Club Freiburg ebenfalls unterwegs. Nach Schruns im Vorarlberg in Österreich, wo der Sport-Club am Mittwoch sein zehntägiges Trainingslager bezogen hat - auch mit einem Fahrrad-Kurier. Rund 250 Kilometer musste Marinus Frey in zwei Tagen insgesamt zurücklegen, bis die Mannschaft ihre neuen Trikots zu sehen bekam. Am Donnerstagnachmittag lieferte er die SC-Heimspiel-Trikots in Schruns ab. Manuel Gulde, Vincenzo Grifo und Kapitän Christian Günter nahmen das Paket entgegen.

Soziale Einrichtungen in Freiburg bekommen Trikots als erstes

Das Projekt "Urbane Gärten - Freiburg packts an" des städtischen Garten- und Tiefbauamtes bekam einen Satz neuer SC-Trikots geliefert, von "JobRad"-Gründer Ulrich Prediger höchstpersönlich, natürlich auf einem E-Bike. Weitere Fan-Organisationen, die ebenfalls die neuen Saison-Jerseys geliefert bekamen sind "Die Bahnhofsmission (Gleis 1)", das "WaldHaus (Garten)", "Haus 197 (Fahrradwerkstatt)", "Bike Bridge", "Medienvelo", "Der Kinderschutzbund", "Wendepunkt", "Schwere(s) los" und das "iB Fanprojekt".

Die schnelle Lieferung der neuen SC-Trikots ist ein Beleg dafür, was das Fahrrad alles kann

Werbeaktion soll Einsatz von Rad im Alltag unterstreichen

Zum Hintergrund der Werbeaktion des SC-Hauptsponsors "JobRad" erklärte der Gründer des Freiburger Unternehmens Ulrich Prediger, dass man die Bedeutung des Rades hervorheben wolle. Man komme schnell von A nach B und habe "kein Stau, keine Parkplatzsuche – ob als bequemes Verkehrsmittel ins Büro oder als Transportmittel für Einkäufe", betonte Prediger. "JobRad" bietet Unternehmen die Möglichkeit, per Rad-Leasing für Mitarbeitende im Alltag aufs Fahrrad umzusteigen. Die Firma "JobRad" ist als regionales Freiburger Unternehmen im Sommer 2022 als Exklusiv- und Mobilitätspartner beim Fußball Bundesligisten SC Freiburg eingestiegen. Seit Donnerstagmorgen 9:00 Uhr sind die neuen Saison-Trikots des Freiburger Fußball Bundesligisten auch in allen SC-Fanshops erhältlich.