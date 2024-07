Regenradar im Hoch, Mücken im Aufwind: Gibt es mehr Insekten als früher? Regnet's weiter? Und was tun, wenn Eltern trotz allem weiter Taxi spielen? Der Wochenrückblick für Freiburg.

Hallo zusammen, ich bin Dinah Steinbrink, Reporterin und Redakteurin in Freiburg, und ich schaue mit euch auf ein paar Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben:

In der Redaktion hatten gleich mehrere Leute den Eindruck: Es kleben wieder mehr Insekten auf der Windschutzscheibe oder ständig landen einem Tierchen beim Fahrradfahren in Auge oder Mund. Außerdem haben wir zuletzt häufiger über Plagen berichten müssen: Zum Beispiel sind viele Orte geplagt von den vielen Mücken und in der Ortenau nerven Ameisen.

Sorge machen in der Region auch andere invasive Arten, wie Japankäfer oder Tigermücke. Aber gibt es insgesamt wieder mehr Insekten? Die Fachleute sagen "jein" und "so pauschal kann man das nicht sagen": Auf Jahre gesehen nehmen die Insekten nicht zu, sagen sie. Und in diesem Jahr schadet auch einigen Insekten, zum Beispiel der Wildbiene, der Regen - von ihnen gibt es aktuell weniger als sonst.

Mücken, Schnaken, viele Käfer, Blattläuse und auch Fliegen profitieren aber aktuell vom Regen. Fliegen zum Beispiel würden bei Hitze und Trockenheit schnell austrocknen, erklärt der Insektenkenner Klaus Rennwald aus Rheinhausen (Landkreis Emmendingen). Von den vielen Fliegen und vor allem Mücken profitieren übrigens wiederum die Vögel, weil sie damit ihre Jungen füttern können. So gibt es aktuell viele Meisen und Rotschwänzchen.

Die jungen Hausrotschwänze warten sehnsüchtig auf Fressen - zum Beispiel Mücken. IMAGO Bernd Freil

Dem Marienkäfer geht's übrigens sehr gut, sagt Rennwald. Der frisst meist Blattläuse und von denen gibt's viele. Wobei wir schon wieder beim Regen wären.

Selten sind die Regenradar-Apps wohl so oft geöffnet worden, wie in diesem Sommer. Nichts ist so richtig planbar, weil jederzeit ein Schauer droht.

Egal, wie ihr abgestimmt habt: Es geht wohl noch etwas so weiter mit dem Wetter: Richtig warm und trocken wird es in den kommenden zwei Wochen nicht. Darin sind sich die beiden Freiburger Wetterexperten Anderas Matzarakis und Andreas Frey einig. Es bleibt wechselhaft, feucht und unwetterlastig.

Hoffen wir auf die zweite Julihälfte und den August! Wir können eigentlich auch froh sein, wenn es nicht sofort richtig heiß wird. Denn: "Es ist ja alles feucht, wenn wir jetzt Temperaturen um die 30 Grad bekommen, ist das eine feuchte Hitze", erklärt Matzarakis. Unangenehm. Laut den Daten des Wetterdienstes ist dieser Sommer eigentlich recht normal. Aber zwei kleine Facts: Noch nie seit Messbeginn im Jahr 1881 hat es in Deutschland in zwölf Monaten hintereinander so viel geregnet, wie zwischen Juli 2023 bis Juni 2024. Und: Was Sonnenstunden angeht, waren wir in Baden-Württemberg diesen Juni bundesweit Schlusslicht.

Das Kind jeden Tag im Auto direkt vor die Schule fahren: Elterntaxis haben inzwischen eigentlich an ziemlich vielen Schulen einen schlechten Ruf, weil sie die laufenden Kinder gefährden. Trotzdem gibt es sie weiterhin. Was dagegen tun? Bitten? Appellieren? Ermahnen? Das alles hat in Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) nicht geholfen. Die Lösung an der Lindenschule: Eine Schranke!

