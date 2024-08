Stimmen aus Lahr zu den Gründen der Tat in Frankfurt

In der türkischen community in Lahr gibt es zahlreiche Stimmen, die berichten dass es sich bei der Tat im Frankfurter Hauptbahnhof um eine kurdische Blutsrache handelt. Der mutmaßliche Täter aus Lahr ist hier als freundlicher Familienvater und Mitbürger bekannt, soll mit der Tat allerdings einen Mord vor einigen Monaten im Süden der Türkei gerächt haben. Auch der Vorsitzende der türkischen Jugendgemeinschaft Sportbund Lahr spricht von einer Tat aus diesen Gründen. Gegenüber dem SWR berichtet er, dass die Tat seit Tagen Diskussion in der türkischen community ist. Deswegen herrsche auch viel Frust darüber , dass der Täter in den Medien als Türke bezeichnet werde und nicht als Kurde.

Christian Susanka, Lahr