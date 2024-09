Protest in Freiburg: Abtreibungen legalisieren

In Freiburg haben am Samstag Dutzende Menschen für eine Legalisierung von Abtreibungen in den ersten 12 Schwangerschaftswochen demonstriert. Bislang sind Abtreibungen verboten.

Unter dem Motto "Legal, einfach und fair - für eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruches in Deutschland" haben sich am Samstagnachmittag rund 50 Menschen auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg versammelt. Sie forderten einen sicheren und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und die Abschaffung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch. Zum Protest hatte das Bündnis "Wegmit§218" Freiburg aufgerufen. Anlass war der "Safe Abortion Day" am 28. September, an dem bundesweit Tausende Menschen auf die Straße gingen.