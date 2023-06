In Ettenheim hat sich am Sonntagmorgen das Flachdach eines Gebäudes, in dem sich ein Dialysezentrum und ein Pflegeheim befindet, entzündet. 33 Menschen mussten gerettet werden.

Am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Pflegeheim in Ettenheim (Ortenaukreis) gerufen. An dem Flachdach des Gebäudes, in dem sich auch ein Dialysezentrum befindet, war Rauch aufgestiegen. Die Bewohner mussten das Haus umgehend verlassen, 130 Rettungskräfte waren mehrere Stunden im Großeinsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brand an dem Flachdach des an das Pflegeheim angrenzenden Dialysezentrums ausgebrochen. Alle 33 teilweise bettlägrigen Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung wurden sofort in Sicherheit gebracht. Mitarbeitende des Pflegeheim sowie der DRK-Sanitätsbereitschaft haben sie vor dem Gebäude betreut. Wegen Hitze und Sonneneinstrahlung musste für Schatten und Getränke gesorgt werden.

Große Aufregung beim Pflegeheim "Ettenheimer Höh": Während des Löscheinsatzes wurden die pflegebedürftigen Heimwohnerinnen und -bewohner von Ehrenamtlichen betreut. Einsatz-Report24

Starke Rauchentwicklung und Schmorgeruch

Um die Gefahr eines offenen Feuers zu bannen, galt es, schnell zu reagieren. Zudem kam es zu starker Rauchentwicklung und Schmorgeruch, so Einsatzleiter Christian Mösch: "Bereits auf der Anfahrt war der Brandgeruch wahrnehmbar." Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, Teile der Dämmung mussten entfernt werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

Heimbewohner mit dem Schrecken davon gekommen

Laut Polizei entstanden an dem Pflegeheim selbst keine Schäden und es gab auch keine Verletzten. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind mit dem Schrecken davon gekommen und konnten um die Mittagszeit wieder zurück auf ihre Zimmer. Bei dem Dialysezentrum ist hingegen in der kommenden Woche mit Betriebseinschränkungen zu rechnen. Patienten müssen vorerst auf andere Dialysezentren verteilt werden.