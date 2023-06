In Achern im Ortenaukreis hat es den zweiten Tag in Folge in einem Autohaus gebrannt. Sieben Autos sind zerstört. Jetzt werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.

Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Achern (Ortenaukreis) ausgerückt. Sieben hochpreisige Autos seien in Flammen aufgegangen, teilte ein Polizeisprecher dem SWR mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 750.000 Euro. Etwa 54 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Autos zu verhindern. Gesamtschaden von beiden Bränden liegt bei 1 Millionen Euro Bereits am Mittwochmorgen hatte ein Zeuge die Feuerwehr wegen eines Brands auf dem Firmengelände gerufen. Durch das Feuer waren drei im Freien abgestellte Autos der Marken Land Rover, Audi und VW beschädigt worden. Der Schaden belief sich laut Polizei auf 250.000 Euro. Polizei ermittelt gegen Unbekannt Die Polizei ermittelt jetzt wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Erkenntnisse über den oder die Täter und das mögliche Motiv gibt es bisher nicht. Nach dem ersten Brand am Mittwoch hatten mehrere Zeugen im Bereich des Tatorts eine schwarz bekleidete Person mit einer FFP2-Maske gesehen haben, die weg gerannt sei. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Etwa 54 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Donnerstag in Achern im Einsatz. Dort haben erneut Autos auf dem Außengelände eines Autohauses gebrannt. dpa Bildfunk Picture Alliance Autohaus in Achern soll besser überwacht werden Die Polizei kündigte an, das Gebiet rund um das Autohaus nach dem erneuten Feuer verstärkt zu überwachen. Zudem habe das Autohaus einen Sicherheitsdienst engagiert, der rund um die Uhr vor Ort sei.