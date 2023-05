Aussiedlerhof in Bräunlingen bei Brand völlig zerstört

Beim Brand im Aussiedlerhof "Palmhof" in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist in der Nacht zum Samstag Totalschaden entstanden. Der Hof brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Bei dem Feuer in Bräunlingen ist vermutlich ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden, wie die Polizei mitteilte. Eine genaue Summe kann noch nicht beziffert werden. Eine Streife des Polizeireviers Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hatte in der Nacht gegen 2:30 Uhr den Brand entdeckt, die Rettungskette eingeleitet und umliegenden Feuerwehren alarmiert. Die Eigentümerfamilie wurde von den Streifenbeamten geweckt und in Sicherheit gebracht. Aufgrund des sich schnell ausbreitenden Feuers und vorherrschenden Winds bestand die Gefahr, dass die Flammen auf andere Gebäude des Hofes übergreifen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Bei Brand wurde niemand verletzt

Es brannte eine etwa 1.000 Quadratmeter große Maschinen- und Werkstatthalle, in der sich mehrere landwirtschaftliche Geräte und Traktoren befanden. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden, erklärte die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. Dies müssen jetzt Brandsachverständige herausfinden. Beamte der Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zum dem Großbrand übernommen. Der Kreisbrandmeister des Schwarzwald-Baar-Kreises, der Bürgermeister der Stadt Bräunlingen sowie Vertreter des Umweltamtes machten sich vor Ort ein Bild des Geschehens.