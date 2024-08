per Mail teilen

Sarah Immer betreibt in Freiburg einen Gnadenhof. Dort schenkt die studierte Musikerin alten Gäulen ein zweites Leben - als Therapie-Pferde für Kinder und Senioren. Musik gehört stets dazu.

In einer großen Reithalle sitzt Sarah Immer auf einem Pferd und spielt Geige. Ihr dunkler Pferdeschwanz bewegt sich sacht, genau wie der Schweif ihres Wallachs Flint. "Der Flint entspannt ganz doll bei Musik" erzählt sie, "eigentlich so wie ich." Sarah Immer ist studierte Musikerin und sie liebt Pferde. Auf dem Junghof in Freiburg-Kappel vereint sie beide Leidenschaften.

Ich wollte immer schon Bäuerin und Musikerin werden.

Kindheitstraum musikalischer Pferdehof

Auf dem Junghof in Freiburg-Kappel lebt Sarah Immer mit rund 20 Pferden zusammen. Einige davon sind ihre eigenen, andere sind Pensionspferde. Außerdem leben hier Schweine, Hühner und Katzen. Der Hof ist ihr Kindheitstraum, schon früh habe sie gewusst: "Ich will Bäuerin und Musikerin werden."

Vor zehn Jahren pachtete sie den insolventen Reiterhof und machte einen Gnadenhof daraus. Zu ihren ältesten Pferden gehört Stute Mascha. Sie hätte eigentlich schon vor zehn Jahren eingeschläfert werden sollen. Sarah Immer habe das Tier damals gefragt, ob es das wolle. "Und da hat sie mir ganz deutlich gesagt: Nein, ich möchte auf jeden Fall noch weiterleben", sagt Immer.

Stuten-Großmutter macht zweite Karriere

Seitdem macht Stuten-Großmutter Mascha eine zweite Karriere in der Betreuung dementer Senioren. "Pferde streicheln ist eine natürliche Therapie", erklärt Sarah Immer. Auch Kindergruppen fühlen sich auf dem Junghof wohl, beim Reiten und Pferdestreicheln und vor allem bei den Konzerten in der Reithalle. Die zwölfjährige Mieke hüpft beschwingt mit Wallach Tornado zur Musik. Mieke nennt das "Freiarbeit", für den Betrachter sieht es eher wie tanzen aus. "Er hat auch viel mehr Energie und macht besser mit bei Musik", sagt die Zwölfjährige. Die ebenfalls zwölfjährige Paulina kann bei Musik sogar freihändig reiten. Das bringe sie zuverlässig "runter" vom Stress in der Schule.

Ein Kind entspannt auf dem Rücken eines Pferdes auf dem Junghof. SWR

Pferde und Musik sind eine natürliche Therapie.

Gnadenhof für viele ein Zufluchtsort

Pferde, Musik und Natur: Auf dem Junghof hat sich Sarah Immer ein kleines Paradies geschaffen. Dabei hilft ihr ein wachsendes Mitarbeiter-Team. Junge und alte Besucherinnen und Besucher empfänden den Junghof als Zufluchtsort, sagt Immer. "Ich glaube, dass die Pferde einem zuhören, ohne dass man da großartig reden muss." Und das alleine sei schon heilend, sagt sie. Nach dem Mittagessen singen alle zusammen - Kinder und Senioren. Sarah Immer spielt lächelnd dazu Geige. Es wirkt so, als würden auch die Pferde zuhören.

Seit 2018 ist der Junghof ein gemeinnütziger Verein im Bereich der Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kunst und Kultur, Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Es gibt unterschiedliche Betreuungsangebote für Kindergarten- und Schulkinder, öffentliche Konzerte und andere Veranstaltungen.