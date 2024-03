Mit ihrer Schuhmacherei in der Altstadt von Staufen hat sich Rebecca Posselt einen Traum erfüllt. Und manchen Kundinnen erfüllt sie auch mal skurrile Sonderwünsche.

Mit ihrer Handwerkskunst hat sich Rebecca Posselt weit über den Breisgau hinaus einen Namen gemacht. Ihre Schuhmacherei in der Altstadt von Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist von der Handwerkskammer Freiburg jetzt als "Handwerksbetrieb des Jahres 2024" ausgezeichnet worden. Eine Goldmedaille gab es schon letztes Jahr - für einen Stiefel der ganz besonderen Art.

Mit der alten Adler-Nähmaschine macht es besonders viel Spaß. SWR Marion Eiche

Der wohl abgefahrenste Schuh: ein "Ponyboot" mit Pferdehuf-Absatz

Während die meisten Kunden im Umkreis von etwa 15 Kilometern rund um Staufen wohnen, kommen gelegentlich auch Anfragen aus anderen Teilen Deutschlands. Und so kam es zu den "Ponyboots", die 2023 eine Goldmedaille beim internationalen Schuhmacher-Wettbewerb in Wiesbaden gewonnen hatten. Kaum zu glauben, aber es gibt Menschen, die sich gerne als Pferde verkleiden - "Pony Play" heißt das. Und zusammen mit einem Kostümbildner hat Rebecca Posselt dann die Boots mit Huf und Hufeisen entworfen.

"Schuster leben meist im Keller" - die Werkstatt in Staufen ist hell und groß

Altes Naturstein-Mauerwerk und eine moderne Ausstattung. Das ist das Reich der Schuhmacherin Rebecca Posselt. "Schuster leben meistens im Keller", sagt sie. Aber in ihrer Werkstatt ist es hell und luftig. Im Schaufenster stehen nur wenige Schuhe. Grüne, hochhackige mit pinken Riemchen für Damen zum Beispiel. Ein Preisschild gibt es nicht, denn es sind nur Ausstellungsstücke. Jeder Schuh wird passgenau für die Kunden angefertigt.

Ich hab vom Gabelstaplerfahrer bis zum Millionär eigentlich alles dabei.

So berichtete SWR1 Baden-Württemberg über die ausgezeichnete Schuhmacherin:

Manche sparen jahrelang für ein paar passgenaue Schuhe

Ein schickes Utensil für den besonderen Anlass, die Maßanfertigung für den komplizierten Fuß oder der klassische schwarze Derby, "manche sparen sogar jahrelang, um sich einmal im Leben ein Paar Schuhe passgenau anfertigen zu lassen", erzählt die Schuhmacherin in ihrer roten Lederschürze. Mit Stolz zeigt sie die Stanze von 1890. Und besonders gerne sitzt sie an der alten Adler-Nähmaschine.

Lehrling Felix Adler und Schuhmacherin Rebecca Posselt SWR Marion Eiche

Schuhmacherin gibt das "Wissen der Hände" an Lehrlinge weiter

Mittlerweile ist die 34-jährige Chefin mit dem sonnigen Gemüt die einzige in der Schuhmacherei ohne Studium. Nach dem Abitur zog es die gebürtige Ulmerin hin zu einer anderen Welt des Wissens: "Es gibt nämlich noch das Wissen der Hände", sagt sie, "und da wollte ich Erfahrungen sammeln." Praktika in Italien, England und Australien brachten sie dann zur Ausbildung am Opernhaus Hannover. Als der Tipp für die Schuhmacherei in Staufen im Breisgau kam, hat sie sich "schockverliebt" in die Stadt und die Region. Ihr "Wissen der Hände" gibt sie nun hier an zwei Lehrlinge weiter, die nach mehreren Jahren an der Hochschule ihre Berufung zwischen Leisten und Leder gefunden haben.