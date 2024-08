Nach DNA-Fund sucht die Polizei erneut nach 15-Jähriger aus dem Elsass

per Mail teilen

Wie französische Medien berichten, sucht die Polizei erneut im Bruche-Tal in den Vogesen. Dort war das 15-jährige Mädchen im September verschwunden – auf dem Fußweg zum nächsten Bahnhof. Der gestohlene Wagen soll zum Zeitpunkt des Verschwindens ganz in der Nähe gewesen sein. Das habe ein System zur Geolokalisierung des Fahrzeugs angezeigt, berichtet der Radiosender France Bleu Alsace. Sichergestellt haben die Fahnder den Wagen schließlich in Südfrankreich. Der Mann, der den Wagen mutmaßlich gefahren hatte, soll sich nach der Sicherstellung des Autos das

Leben genommen haben, heißt es.