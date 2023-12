per Mail teilen

Der Besucherandrang auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt hält sich bisher noch in Grenzen - auch weil es zu nass ist. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Der Freiburger Weihnachtsmarkt leidet unter dem Wetter. Regen hält Besucher vom Bummel ab. Das schlägt sich in der Zwischenbilanz nieder: Rund 440.000 Menschen haben nach Angaben des Veranstalters bis Dienstag den Freiburger Weihnachtsmarkt besucht. Das sind laut Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 90.000 Besucher weniger als im Vorjahr.

SWR-Reporter Matthias Schlott berichtet in SWR4 Baden-Württemberg, wie es zur Halbzeit auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt läuft:

Allerdings stehen mit dem zweiten und dritten Advent die Wochenenden mit besonders starkem Andrang noch bevor. Die Standbetreiber berichteten zur Halbzeit von einer positiven Resonanz auf sämtliche Angebote und Stände und einer erfreulichen Konsumbereitschaft der Besucher.

Jubiläumsgläser sollen 20.000 Euro einbringen

Auch der Verkauf von Gläsern zum 50. Jubiläum des Freiburger Weihnachtsmarktes laufe gut. Bislang seien bereits 6.000 Stück verkauft worden. Den erwarteten Erlös von 20.000 Euro wollen die Marktbeschicker am 18. Dezember an die Stadtspitze übergeben.

Die Tradition des Freiburger Weihnachtsmarktes reicht nach Angaben der Stadt noch weiter als 50 Jahre zurück: Demnach gab es schon im 19. Jahrhundert einen Christkindlmarkt am Münsterplatz im Zentrum der Altstadt. Was zu dieser Zeit geboten war, wisse man aber nicht genau.

Weihnachtsmarkt geht bis zum 23. Dezember

In diesem Jahr gibt es an mehr als 120 Marktständen Kunsthandwerk und Leckereien. Der Freiburger Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 23. Dezember. Geöffnet ist er in der Regel montags bis samstags zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr und sonntags zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.