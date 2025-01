Mehr als zwei Jahrzehnte lang trafen sich Tanzbegeisterte mittwochs im Freiburger "Waldsee". Doch jetzt ist Schluss - und die Generation Disco scheint partylos. Oder doch nicht?

Am Mittwochabend war nach über 25 Jahren Schluss. Kein "Move to Groove" mehr in Freiburg, kein ausgelassenes Tanzen mehr im "Waldsee". Die Partys in der Freiburger Event-Location haben seit Ende der 1990er Jahre vor allem die Altersgruppe der über 50-jährigen auf die Tanzfläche gezogen. Nun stellt sie der Veranstalter ein - und sorgt damit nicht nur bei Bigi Paul für Ratlosigkeit.

"Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt zu Ende gehen soll", sagt Paul. Als Stammgast verbindet die 59-jährige Freiburgerin viele positive Emotionen mit "Move to Groove". Und damit ist sie nicht allein. Für viele ist die Veranstaltung mehr als nur eine Party: "Das ist wie eine Familie. One Music, one Family", sagt ein Besucher.

Petition mit Hunderten Unterschriften

Das Besondere: Im "Waldsee" ist der Eintritt frei, zudem gibt es kein Alters-Limit. Alle Menschen tanzen miteinander, egal ob jung oder alt. Teilweise sind die Gäste über 70 Jahre alt, und viele der Feierwütigen kennen sich nach den vielen Jahren persönlich. Als im Dezember das Aus der Tanzveranstaltung beschlossen wurde, waren viele überrascht. "Waldsee"-Pächter Olaf Meier begründet die Entscheidung damit, dass man nach all den Jahren etwas anderes ausprobieren und "neuen Schwung" in die Location bringen wolle.

Bigi Paul allerdings will das so nicht hinnehmen. Aus gutem Grund: Denn für ihre Altersgruppe sei ansonsten kaum etwas in der Region geboten. Deshalb hat sie gemeinsam mit Freunden die Petition "Rettet Move to Groove" gestartet. Innerhalb weniger Tage kamen mehr als 800 Unterschriften zusammen.

Geht es nun doch weiter für "Move to Groove"?

Die Freiburger Gastronomin Flora Homeyer hat nun die Initiative ergriffen: Mit einigen Stammgästen aus dem "Waldsee" hat sie sich in der Szene umgehört und bei anderen Lokalen gefragt, ob sie Interesse an der Tanzparty haben. "Das Feedback war durchweg positiv", sagt Homeyer. Möglicherweise könnte es also schon sehr bald mit "Move to Groove" weitergehen, nur eben an anderer Stelle. Und damit könnte wohl auch Bigi Paul gut leben - auch wenn das Ganze dann nicht mehr in der Tanz-Institution im "Waldsee" stattfinden würde: "Grundsätzlich bin ich für alles offen. Hauptsache, es geht weiter und ich kann zappeln."