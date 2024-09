Zwölfjährige aus Jugendeinrichtung in Breitnau verschwunden

per Mail teilen

Seit drei Wochen wird die zwölfjährige Lara I. aus Ballrechten-Dottingen im Markgräflerland vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie in Breitnau. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach ihr.

Seit dem 1. September ist die zwölfjährige Lara I. aus Ballrechten-Dottingen (Breisgau-Hochschwarzwald) verschwunden, das teilte die Freiburger Kriminalpolizei am Montag mit. Lara I. ist circa 1,55 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelbraune schulterlange Haare. Sie trägt vermutlich eine Jacke mit Camouflagemuster und hat eine weiße Handtasche dabei. Zuletzt wurde sie am Vormittag des 1.September 2024 im Bereich einer Jugendeinrichtung in Breitnau gesehen. Dort war sie untergebracht.

Polizei hat bisher vergebens nach dem Mädchen gesucht

Es sei nicht das erste Mal, dass Lara I. abgehauen sei, so ein Polizeisprecher heute. Bisher sei sie aber immer wieder aufgetaucht. Man habe verschiedene Orte abgesucht, an denen sie sich oft aufgehalten habe - bisher ohne Erfolg. Weil sie jetzt schon drei Wochen weg sei, habe man sie nun zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei Freiburg sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Freiburg unter Tel. 0761 882-2880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.