Auf die Idee muss man erst einmal kommen: Ein Filderkrautkopf als Vorlage für das Design eines T-Shirts. Made by Tim Bengel. Der Esslinger Künstler hat nicht irgend ein T-Shirt entworfen, sondern ein Sondertrikot für den VfB Stuttgart, bei dem das schwarz-weiße Muster dem Querschnitt eines Krautkopfs entspricht. Das ganze hat sich gelohnt: Nach kürzester Zeit war die limitierte Auflage von 1.893 Trikots ausverkauft - und das bei einem Preis von stolzen 189,30 Euro.

Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob der Preis - der an die Vereinsgründung im Jahr 1893 erinnern soll - Wucher ist oder völlig okay, weil ja schließlich keiner so ein Teil kaufen muss. Die Pros und Contras haben meine Kollegen Martin Thiel und Claus Hoffmann aus der Sportredaktion zusammengefasst. Der Künstler Tim Bengel selbst sagt: "Ich hoffe, dass wir mit dem Design viele VfB-Fans begeistern und darüber hinaus Aufmerksamkeit für Kunst, Kultur und unser regionales Superfood Kraut schaffen."

Ein aufgeschnittener Filderkrautkopf hat den Künstler Tim Bengel inspiriert: Das weiße Muster auf dem schwarzen VfB Stuttgart-Sondertrikot ist inspiriert von der Struktur eines Krautkopfes. IMAGO xemerx Panthermedia

Filderkraut als Design-Vorlage für ein VfB-Trikot - das hat schon mal funktioniert. Aber da geht noch mehr. Das meinen die Kolleginnen und Kollegen von DASDING von den Kesselgeschichten und haben ihre Community gefragt, welches Motiv sie gern auf einem VfB-Trikot sehen würde. Eine Antwort: Maultaschen. Mehr gibt's hier.

Vom Kraut zum Apfel ist es nicht so weit, vor allem wenn man schon auf der Filderebene ist. Dort im Schlosspark der Uni Hohenheim gab es diese Woche eine offizielle Pflanzaktion - für die längst verschollen geglaubte Apfelsorte Rieslingapfel.

Weltweit gibt es zwei große Krisen: die Biodiversitäts- und die Klimakrise. Der Erhalt der Biodiversität ist für das Überleben des Menschen essentiell, weil nur so eine Produktion von Lebensmitteln künftig möglich sein wird.

Klein und sauer soll er sein und vor allem für Most geeignet. Aus meiner Sicht nicht gerade ein Volltreffer in Sachen Geschmack. Warum also extra diese Pflanzaktion, wollte ich vom wissenschaftlichen Leiter der Hohenheimer Gärten, Helmut Dalitz, wissen. Seine Antwort war erst einmal eine Gegenfrage: "Warum brauchen wir Insekten, die uns möglicherweise sogar stechen oder Krankheiten übertragen?" Die Antwort auf seine eigene Frage: "Weil der Erhalt genetischer Informationen ein Wert an sich ist."

Der Hohenheimer Rieslingapfel galt als verschollen. Nun wurden zwei Bäume in der Nähe der Universität Hohenheim neu gepflanzt. Mehrere Männer beim Pflanzen eines Apfelbaumes der Sorte Hohenheimer Rieslingapfel

Der Rieslingapfel ist 1874 aus einer Kreuzung mit einem Wildapfel entstanden. Und er habe Eigenschaften, die in heutigen Hochleistungsäpfeln nicht mehr drin sind, ist der Wissenschaftler überzeugt. Das heißt, bei zukünftigen Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen könnten alte Apfelsorten wie der Rieslingapfel eine wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel zur Einkreuzung für dann wieder neue robuste und weniger anfällige Apfelsorten.

Kennt ihr das? Da ist etwas kaputt, die Verantwortlichen wissen Bescheid, aber trotzdem passiert nichts. Da kann man sich aufregen - oder kreativ werden. Erinnert ihr euch? Damals in Mainz, als eine Tür der Uni defekt war, da folgte auf einen ersten offiziellen Aushang der Universitätsverwaltung "DEFEKT - Techniker ist informiert" irgendwann ein zweiter Zettel - wohl von Studis: "Techniker auch defekt". Und kurze Zeit später war die ganze Tür plakatiert mit Sprüchen wie: "Putin ist informiert: Die Tür wird annektiert." Der Hashtag #technikeristinformiert ging viral.

Derzeit ist die Rolltreppe in der S-Bahn-Haltestelle Universität kaputt. Und auch dort kleben jetzt viele Memes. Jonas hat mehrere entworfen und die Fotos in der Bildergalerie stammen auch von ihm. Nicht alle sind ganz neu, denn die Rolltreppe sei immer wieder kaputt, da lohne es sich, die Memes aufzuheben, erzählt er. Jonas heißt eigentlich nicht so, er will anonym bleiben, weil er keine Lust habe, dass ihm die Bahn oder irgendjemand anderes Stress wegen der Memes machen könnte.

Ich finde es schön, wenn Leute kurz mal lächeln, wenn sie schnaufend neben der kaputten Rolltreppe die Stufen hochlaufen.

Die kaputte Rolltreppe - manchmal sind es auch mehrere - findet er ein echtes Leidensthema. Die Haltestelle Universität sei schon lange nicht mehr barrierefrei. Denn auch der Aufzug sei öfters lange Zeit kaputt. "Neulich habe ich gesehen, wie jemand im Rollstuhl die Treppen hochgetragen werden musste", berichtet er empört. Die Memes seien da auch so etwas wie ein Hilferuf, der Wink mit dem Zaunpfahl: "Hey, repariert bitte endlich die Rolltreppe", erklärt er.

Wie viele Leute rund um die S-Bahn-Haltestelle Universität Ausdrucke mit abgewandelten Film- oder anderen Zitaten aufhängen, weiß Jonas nicht. Er geht von 10 bis 15 Personen aus. "Das ist nicht koordiniert oder abgesprochen. Das hat eine Eigendynamik." Und das sei doch das Schöne: Wenn Leute mal schmunzeln und sich bei allem Ärger über die defekte Rolltreppe, dann doch lächeln - über die Memes.

