Pro: Warum die Aufregung um das Sondertrikot des VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart hat unter dem Motto "StuttgART" ein Sondertrikot vorgestellt. Im Netz wird das Jersey unter den Anhängern der Schwaben heiß diskutiert. SWR-Sportredakteur Martin Thiel fragt sich: Warum die Aufregung?

Warum die Aufregung? Klar, auch ich habe gedacht: Das ist ein superschönes Trikot. Klasse, das will ich meinem Sohn zu Weihnachten schenken. Und dann habe ich zum Preis gescrollt und festgestellt: Ach du Schreck, es kostet 189,30 Euro.

Schön - und ganz schön teuer!

Das ist krass, dachte ich direkt. Und dann: Haben die sie beim VfB Stuttgart noch alle? Dann aber habe ich mich beruhigt. Ich muss es ja nicht kaufen, auch wenn es schön ist. Es ist halt auch ganz schön teuer. Trotzdem: Ich rege mich ja auch nicht über die Preise eines Porsche 911 oder einer Mercedes S-Klasse auf - nur weil ich sie mir nicht leisten kann oder will.

Jeder Fan hat die frei Wahl

Der VfB Stuttgart hat neben der Luxus-Gold-Edition ja noch genügend andere Trikots in der Auslage. Da kann jeder selbst entscheiden, welches er sich leisten möchte.

Was ich ohnehin finde ist, dass die normalen Trikots schon viel zu teuer sind. Die kosten bei den Bundesligisten - auch beim VfB Stuttgart - um die 80 oder 90 Euro. Damit sind sie die teuersten in Europa. In England sind die Trikots beispielsweise rund zehn Euro billiger. Aber auch 70 Euro sind noch ein stolzer Preis.

Es gibt auch Gründe für Aufregung

Denn die Herstellung kostet laut Marketingexperten gerade mal 8,60 Euro - und da ist der Transport schon drin. Die restlichen 70 Euro fließen in Lizenzgebühren, Marketing, den Gewinn der Hersteller (der immerhin bei über 16 Euro liegt) und den Einzelhandel. Der muss etwa Mieten und Personalkosten decken, um dann knapp drei Euro zu verdienen. Am wenigsten bekommen die Arbeiterinnen, die das schöne Teil für 30 Cent zusammennähen. Darüber sollten wir uns aufregen. Nicht über eine künstlerisch gelungene Sonderedition.

Für besondere Trikots werden eben besondere Preise gezahlt. Diego Maradonas Dress, das er im WM-Viertelfinale 1986 gegen England beim legendären Tor mit der "Hand Gottes" getragen hatte, ist mit 9,3 Millionen Dollar das teuerste versteigerte Fußballtrikot. Den Rekord in Sachen teuerstes Jersey überhaupt hält Basketball-Legende Michael Jordan. Das Trikot, das der Superstar in den NBA-Finals 1998 getragen hatte, wurde 2022 für 10,1 Millionen Dollar versteigert. Da staunt man, regt sich aber nicht auf.

Wie gesagt: Jeder kann selbst entscheiden, was er für ein Trikot ausgibt. Man kann aber auch ohne die Sonderedition und ohne Aufregung ganz gut weiterleben.