Vesperkirche Stuttgart: Warme Mahlzeiten für Bedürftige

Die Stuttgarter Leonhardskirche lädt Obdachlose und Andere in Not ab Sonntag zur Vesperkirche ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause werden in diesem Jahr wieder Kulturangebote gemacht.

Die Vesperkirche in der Stuttgarter Leonhardskirche öffnet am Sonntag wieder ihre Türen. Obdachlose und andere Bedürftige können dort eine warme Mahlzeit bekommen. Sieben Wochen lang lädt die Vesperkirche Stuttgart täglich auch zu heißen Getränken und einem "Vesper to go" ein. Und: Im Kulturprogramm werden in diesem Jahr wieder Konzerte angeboten.

Vesperkirche stellt sich auf neue Bedürftige ein

Das Angebot der Vesperkirche besteht mittlerweile seit 28 Jahren. Willkommen seien in diesem Winter auch diejenigen, die bisher die Vesperkirche noch nicht kennengelernt haben, so die Evangelische Kirche in Stuttgart. Damit sind auch Menschen gemeint, die derzeit mit hohen Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr zurechtkommen.

Essensausgabe am ersten Tag der Vesperkirche 2019 (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Spende für die Vesperkirche Stuttgart

Die Vesperkirche Stuttgart finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Jedes Jahr werden rund 350.000 Euro benötigt. Auch in anderen Städten wie Göppingen und Esslingen finden Vesperkirchen statt.