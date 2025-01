Unvermittelt wechselt ein Autofahrer in Stuttgart-Möhringen die Fahrbahnspur und stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Sachschaden ist immens.

Bei einem Autounfall in Stuttgart-Möhringen ist am späten Freitagabend ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, wechselte ein 62-jähriger Mann auf der Plieninger Straße auf Höhe des SI-Zentrums unvermittelt an einer Ampel die Fahrbahnspur. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug eines 58-Jährigen zusammen, der mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Unfall in Möhringen: Fahrer muss leicht verletzt ins Krankenhaus

Der Pkw des 58-Jährigen kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, touchierte mit dem Heck einen Ampelmast und kam erst nach mehreren Metern zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.