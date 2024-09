Die ICE-Verbindung zwischen Stuttgart und Mannheim soll im kommenden Jahr wochenlang gesperrt werden. Züge werden umgeleitet, was die Fahrzeit deutlich verlängert.

Vom 17. April bis zum 6. Juni wird auf der Strecke Stuttgart-Mannheim kein Zug fahren. Für sieben Wochen ist die Strecke gesperrt, da nach Informationen der Deutschen Bahn Sanierungsarbeiten anstehen. Fahrgäste müssen den Umweg über die alte Strecke via Mühlacker, Bretten und Karlsruhe nehmen. Das verlängert die Fahrzeit um 45 Minuten, so die Deutsche Bahn gegenüber dem SWR.

Zuletzt war die Strecke 2020 wegen Sanierung gesperrt

Grund ist diesmal die Geologie rund um den Freudensteintunnel bei Knittlingen (Enzkreis). Da das Gestein, ein anhydritführender Gipskeuper, quillt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt, hat der Tunnel Risse bekommen.

Es sind Risse auf der Innenseite der Stahlbetoninnenschale sichtbar geworden.

Rund um die Uhr im Einsatz

Die Bahn sperrt deshalb den Tunnel und damit die viel befahrene ICE-Strecke für sieben Wochen, um die Schäden in den Griff zu bekommen. Damit die Streckenunterbrechung so kurz wie möglich dauert, werde im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche gearbeitet, so die Bahn weiter. Sie rechnet mit Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro.