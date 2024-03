Stau und Unfälle auf der B14 und B29 im Rems-Murr-Kreis

per Mail teilen

Stau im Berufsverkehr: Für Autofahrer, die am Dienstagmorgen von Winnenden und Schorndorf nach Stuttgart unterwegs waren, ging es kaum voran. Auf der B14 gab es viele Unfälle.

Wer am Dienstagmorgen vom Rems-Murr-Kreis aus auf dem Weg nach Stuttgart war, brauchte viel Zeit und Geduld. Von 6 Uhr an häufen sich auf der Bundesstraße 14 Unfälle und Pannen.

Auffahrunfälle am Kappelbergtunnel

Kurz hinter dem Kappelbergtunnel Richtung Stuttgart ereigneten sich gleich zwei Auffahrunfälle, an denen zusammen genommen sieben Fahrzeuge beteiligt waren. Erst fuhren vier Autos aufeinander auf, kurze Zeit später krachten drei weitere ineinander. Eine Autofahrerin hat sich dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Verkehr auf der B14 geht am Dienstagmorgen nur schleppend voran. Wegen mehrerer Unfälle und Pannen hat sich auf der Bundesstraße Richtung Stuttgart ein kilometerlanger Stau gebildet. SWR

Unfälle und Pannen folgen aufeinander

Gegen halb acht fuhr dann bei Waiblingen ein Auto in ein anderes, weil der Verkehr stockte und der Autofahrer zu spät darauf reagierte. Um 8 Uhr meldete die Polizei zudem an der Anschlussstelle Süd einen Unfall mit einem LKW, der beim Einfädeln auf die B14 ein Auto übersehen hatte. Hinzu kam, dass in der Zwischenzeit ein Autofahrer eine Panne im Kappelbergtunnel hatte.

Polizei: Mehr Stau als sonst auf B14 und B29

Durch die Vielzahl an Unfällen und Behinderungen am Morgen bildeten sich auf der B14 und B29 mehrere Kilometer langer Staus. Laut Polizei sind Unfälle auf der Strecke ohnehin an der Tagesordnung - nur diesmal sind es mehr als sonst üblich. Wegen des kurzfristig angekündigten GDL-Streiks waren zudem offenbar viele Zugpendler auf das Auto umgestiegen.