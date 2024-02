Flammen aus dem Motorraum: Lkw-Brand auf der A8 bei Hohenstadt

Auf der A8 bei Hohenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Die Autobahn musste ab Merklingen in Fahrtrichtung Stuttgart für die Bergung gesperrt werden.

Ein Lkw-Brand auf der A8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) hat für kilometerlange Staus auf der Autobahn und auf Umleitungsstrecken gesorgt. Verletzt wurde niemand. Flammen im Bereich des Motors des Lkws Der 51-jährige Lkw-Fahrer bemerkte zwischen Merklingen und Hohenstadt offenbar zunächst Probleme mit den Bremsen, dann lies sich der Lkw nicht mehr fahren. Flammen aus dem Bereich des Motors breiteten sich schnell auf das gesamte Führerhaus aus. Die Feuerwehren aus Merklingen und Nellingen (Alb-Donau-Kreis) konnten verhindern, dass der gesamte Lastwagen ausbrannte. Der Lkw hatte Gitterboxen geladen. Sperrung für die Bergung Für die Bergung musste die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden. Der Lkw wurde auf einen nahe gelegenen Parkplatz abgeschleppt. Auch für die Reinigung der Fahrbahn muss der Verkehr ausgeleitet werden. Die Ursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.