per Mail teilen

Verkehrschaos in Richtung Süden: Nach einem Auffahrunfall auf dem Standstreifen der A7 nahe Ellwangen ist am Mittwochfrüh ein Lastwagen ausgebrannt. Auf Höhe Langenau brannte kurze Zeit später ein Pkw.

Auf der A7 sorgen zwei Fahrzeug-Brände zwischen Dinkelsbühl und Ulm in Fahrtrichtung Süden für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn 7 auf Höhe Ellwangen (Ostalbkreis) war bis zum Vormittag voll- und auf Höhe Langenau (Alb-Donau-Kreis) einspurig gesperrt.

Auffahrunfall auf der A7 bei Ellwangen: Sattelzug fängt Feuer

Der Verkehr in Richtung Ulm wurde am Mittwochvormittag bei Dinkelsbühl ausgeleitet. Am Morgen noch vor dem Berufsverkehr war auf Höhe Ellwangen ein Lkw ausgebrannt. Das Fahrzeug hatte eine Panne und stand deshalb auf dem Standstreifen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein weiterer Lastwagen fuhr auf den stehenden Laster auf. Nach dem Zusammenstoß fing der stehende Lastwagen Feuer und brannte laut Polizei komplett aus. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstanden rund 85.000 Euro Schaden.

Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle war die A7 in Richtung Ulm für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch auf den Umleitungsstrecken staute es sich. Gegen elf wurde die Sperrung laut Polizei wieder aufgehoben.

PKW auf Höhe Langenau brennt aus

Auch bei Langenau war die A7 am Mittwochvormittag dicht: Dort hatte am Morgen um 9 Uhr ein Auto gebrannt. Das Feuer war schnell gelöscht, Verletzte gab es nach Angaben der Polizei keine. Für die Bergungsarbeiten ist noch eine Spur blockiert.