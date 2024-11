Die Region Stuttgart stimmt sich auf Weihnachten ein. In Esslingen und Ludwigsburg öffnen am Dienstag die Weihnachtsmärkte. Neben Glühwein und Punsch ist einiges geboten.

Am Dienstag werden die Weihnachtsmärkte in Esslingen und Ludwigsburg feierlich eröffnet. Beide zählen zu den größten Weihnachtsmärkten in der Region Stuttgart. In Stuttgart selbst geht es einen Tag später los. Beim "Wintertraum" auf dem Stuttgarter Schlossplatz gibt es aber bereits seit dem 20. November verschiedene Buden mit Essen und Getränken.

Barocke Weihnachten in Ludwigsburg

In Ludwigsburg öffnet der Barock-Weihnachtsmarkt bereits um 11 Uhr morgens. Die offizielle Eröffnungsfeier findet allerdings erst um 18 Uhr gemeinsam mit Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) statt. Auf der Weihnachtsmarktbühne wird der Ludwigsburger Weihnachtsengel und der Ludwigsburger Chor "Abendsterne" für das Rahmenpogramm sorgen.

Der Markt geht bis zum 22. Dezember und ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. An den rund 160 Buden finden Besucherinnen und Besucher Essen, Getränke, Handgemachtes und mehr. Auf dem Krippenweg, der durch die Stadt führt, lassen sich zudem verschiedene Krippen aus aller Welt entdecken.

Ausflug ins Mittelalter auf dem Weihnachtsmarkt Esslingen

In Esslingen geht der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt um 16 Uhr los. Um 16:30 Uhr gibt es ein Live Glockenspiel, um 17 Uhr wird der Weihnachtsmarkt dann offiziell mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) eröffnet. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es danach einen Eröffnungsumzug um den Markt, ein Musikprogramm und eine Feuershow.

Zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Esslingen gehören auch akrobatische Feuerspiele. (Archivbild) Pressestelle Esslingen Marketing

Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20:30 Uhr geöffnet. An Freitagen und Samstagen jeweils eine Stunde länger bis 21:30 Uhr. Der letzte Tag ist der 22. Dezember. 180 Stände und verschiedene Programmpunkte entführen die Marktbesucherinnen und -besucher in dieser Zeit zurück ins Mittelalter. Für Kinder gibt es im Zwergenland unter anderem eine Kerzenwerkstatt, für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren beispielsweise einen Fecht-Workshop. Am 19. Dezember gibt es anlässlich der Wintersonnwende, der längsten Nacht des Jahres, einen Fackelzug zur Esslinger Burg.

Britische Zeitung empfiehlt Weihnachtsmarkt Esslingen

Wie bereits im vergangenen Jahr hat die britische Zeitung "The Times" auch in diesem Jahr wieder eine Liste mit den "besten Weihnachtsmärkten Europas" veröffentlicht . Wie bereits 2023 hat es der Esslinger Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder auf die Liste geschafft - wenn auch auf dem 22. statt wie im Vorjahr auf dem 19. Platz.