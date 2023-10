Ein Unbekannter hat ein E-Bike auf die Gleise der S-Bahn in Ludwigsburg gestellt. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen. An derselben Stelle lagen schon letztens E-Roller.

In Ludwigsburg haben Feuerwehrleute am späten Mittwochabend rund 100 Reisende am Bahnhof Favoritepark aus einer S-Bahn gerettet. Laut Polizei war der Zug nach dem Zusammenstoß mit einem E-Bike (Pedelec), das mitten auf dem Gleis lag, so kaputt, dass er an einem Hang halten musste. Verletzt wurde niemand.

S-Bahn prallte mit 90 Kilometern pro Stunde gegen E-Bike

Zuvor hatte die S-Bahn das herrenlose E-Bike im Gleis überrollt und konnte nicht mehr weiterfahren. Nach Angaben der Polizei hat der Lokführer den Gegenstand auf dem Gleis nicht mehr rechtzeitig erkannt und überfuhr das Pedelec mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometern pro Stunde.

Laut Polizei musste die Feuerwehr Rampen zum Zug bringen, damit die Fahrgäste aussteigen konnten. Die Fahrgäste wurden daraufhin in einen bereitgestellten Ersatzzug gebracht, der sie zurück zum Bahnhof Ludwigsburg fuhr. Die Höhe des Schadens an der defekten S-Bahn ist noch nicht bekannt. Insgesamt dauerte die Rettungsaktion drei Stunden.

Polizei vermutet hinter Tat einen Serientäter

Es sei nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle jemand einen Gegenstand auf das Gleis geworfen habe, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Schon vergangene Woche wurde zweimal zu ähnlichen Uhrzeiten am Abend ein E-Fahrzeug auf das Gleis an der Haltestelle Favoritepark geworfen. Dabei handelte es sich um einen E-Scooter, also einen Tretroller mit Elektroantrieb. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Bundespolizei ermittelt und warnt vor Gefahren

Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Sie bittet Zeugen, Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter an die Bundespolizei zu geben. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass Gegenstände auf den Schienen einen Zug zur Entgleisung bringen können. Außerdem könnten Hindernisse auf den Gleisen sowohl den Täter als auch Zugpassagiere und wartende Reisende massiv verletzten.