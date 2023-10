per Mail teilen

Bahnreisende in Stuttgart müssen sich wieder auf Behinderungen wegen Bauarbeiten einstellen. Betroffen sind hauptsächlich die S-Bahnlinien S4, S5 und S6/60, aber auch der Fernverkehr.

In der Region Stuttgart setzt die Bahn ihre Arbeiten für den Umbau des digitalen Bahnknotens fort - mit entsprechenden Belastungen für Zugreisende. Ab Montag wird der S-Bahn-Verkehr wieder eingeschränkt. Insbesondere die Stuttgarter Stadtbezirke Zuffenhausen und Feuerbach sind im Oktober davon betroffen.

Auf der Strecke zwischen Zuffenhausen und Stuttgart-Nord sollen Gleise und Weichen erneuert und an den Oberleitungen gearbeitet werden. Auf dieser Strecke soll als Ersatz für die S-Bahn die Buslinie S6E fahren.

Umgeleitete Züge, Busse statt S-Bahnen und Zugausfälle

Bis zum 26. Oktober gibt es zahlreiche Änderungen im S-, Regional und Fernverkehr. Bei den S-Bahn-Linien gibt es zahlreiche Anpassungen während der Bauarbeiten:

S4 und S5: Fahren im 30 Minuten-Takt. Der Halt Feuerbach entfällt.

Fahren im 30 Minuten-Takt. Der Halt Feuerbach entfällt. S6 und S60: Fahren im 30 Minuten-Takt und Enden in Zuffenhausen.

Fahren im 30 Minuten-Takt und Enden in Zuffenhausen. S62 Weil der Stadt - Zuffenhausen: Entfällt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen vom Bahnhof Zuffenhausen über die Haltestelle Bosch (Feuerbach) zum Bahnhof Feuerbach soll im Zehn-Minuten-Takt verkehren.

Auch im Nahverkehr gibt es zahlreiche Anpassungen:

MEX 12 Tübingen - Heilbronn: Fällt zwischen Stuttgart Hbf und Bietigheim-Bissingen aus.

Fällt zwischen Stuttgart Hbf und Bietigheim-Bissingen aus. MEX 18 Tübingen - Heilbronn/Osterburken: Wird umgeleitet, kein Halt in Stuttgart, mit Ersatzhalt in Kornwestheim.

Wird umgeleitet, kein Halt in Stuttgart, mit Ersatzhalt in Kornwestheim. MEX 17 Pforzheim - Stuttgart: Endet bereits in Bietigheim-Bissingen. Halt in Stuttgart enfällt.

Endet bereits in Bietigheim-Bissingen. Halt in Stuttgart enfällt. RB 11 Kornwestheim - Untertürkheim (Schusterbahn): Entfällt.

Im Fernverkehr fahren zahlreiche Züge den Stuttgarter Hauptbahnhof in diesem Zeitraum nicht mehr an. Unter anderem:

ICE-Linie Nordrhein-Westfalen - München: Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalten in Vaihingen (Enz) und Esslingen.

Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalten in Vaihingen (Enz) und Esslingen. ICE-Linie Karlsruhe - München: Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalt in Esslingen.

Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalt in Esslingen. IC-Linie Frankfurt - München: Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalt in Esslingen.

Hält nicht in Stuttgart und wird umgeleitet mit Ersatzhalt in Esslingen. ICE-Linie Paris - Karlsruhe - München: Entfällt zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Weitere Einschränkungen im Regionalverkehr

Das bedeutet: Auch der Raum Heilbronn wird von den Einschränkungen betroffen sein. So können die Bahnen MEX 12 und MEX 18, die von Heilbronn nach Tübingen verkehren, den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr direkt anfahren. Sie werden über Kornwestheim umgeleitet. Dort müssen Pendlerinnen und Pendler dann auf die S-Bahn umsteigen, wenn sie zum Hauptbahnhof wollen.

Das dauere länger, so Hans-Martin Sauter, Sprecher des Regionalverbands Hall-Heilbronn-Hohenlohe und des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Er rechnet mit überfüllten Bahnen und Verspätungen und befürchtet, dass einige Fahrgäste auf das Auto umsteigen werden, was wiederum zu mehr Staus auf den Autobahnen und den Stuttgarter Zubringerstraßen führen werde.

Neue Gleise und neue Weichen

Grund für die Bauarbeiten seien die Erneuerung der Gleise und Weichen auf der S-Bahn-Trasse zwischen Stuttgart-Nord und Zuffenhausen, so die Bahn. Außerdem seien Arbeiten an der Oberleitung notwendig. Diese Arbeiten seien eigentlich schon im Frühjahr angestanden, man habe sie aber im Rahmen der plötzlich notwendig gewordenen Baumaßnahmen und Sperrungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf diesen Herbst verschoben.

Außerdem würde man nun die Bauarbeiten mit weiteren Maßnahmen bündeln können, so die Bahn. An Gleis 1 des Bahnhofs Stuttgart-Feuerbach werde das Bahnsteigdach saniert und erweitert. Und wie bereits zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen stehen zum "digitalen Knoten Stuttgart" weitere Kabeltiefbauarbeiten an.

Kurzfristige Bauarbeiten sorgen für Frust

Immer wieder kündigt die Bahn in jüngster Zeit Bauarbeiten im Großraum Stuttgart an. Im Frühjahr und Sommer war für mehrere Monate die S-Bahn-Strecke Bad Cannstatt - Waiblingen gesperrt. In den Sommerferien wurde der S-Bahn-Tunnel in der Innenstadt gesperrt und ab Januar stehen Sperrungen in Stuttgart-Vaihingen und Böblingen an.

All diese Bauarbeiten hängen auch mit dem Großprojekt Stuttgart 21 zusammen. Der neue Tiefbahnhof soll mit einer neuen digitalen Sicherungstechnik (ETCS) ausgestattet werden und der Bahnknoten Stuttgart soll zum ersten digitalen Bahnkonten in Deutschland ausgebaut werden.