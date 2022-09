Notbremsung: Jugendlicher im S-Bahn-Gleis in Bad Cannstatt

Ein 15-Jähriger ist fast von einer S-Bahn in Stuttgart-Bad Cannstatt überfahren worden. Der Jugendliche lief laut der Polizei an den Gleisen entlang - mit einer kuriosen Begründung.

Ein 15-Jährige lief nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag an den Gleisen von Bad Cannstatt in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Fahrer einer herannahenden S-Bahn in Richtung Stuttgart-Vaihingen habe den Jugendlichen noch rechtzeitig gesehen und umgehend eine Schnellbremsung einleiten können. Anschließend nahm er den Jugendlichen, der ebenso wie die im Zug befindliche Fahrgäste unverletzt geblieben war, in der S-Bahn mit zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Dort übergab er ihn der Bundespolizei.

Der 15-Jährige erklärte der Polizei, dass er aus Versehen zu früh an der Haltestelle Bad Cannstatt ausgestiegen sei und nur die Gleise als möglichen Weg gesehen habe, zum Hauptbahnhof zu kommen. Dass dabei Lebensgefahr besteht, sei ihm offenbar nicht bewusst gewesen.