Erneute Geduldsprobe für Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn: Wegen Schäden an der Oberleitung kam es am Mittwoch zu Verspätungen und Fahrtausfällen.

Aufgrund von defekten Oberleitungen kam es am Mittwoch in Stuttgart zu Verspätungen und Beeinträchtigungen bei mehreren S-Bahnlinien. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S3.

Kurzschluss in der Oberleitung: S-Bahnen fallen aus

Durch einen Kurzschluss waren eine Oberleitung bei Vaihingen und eine im Bereich der Stammstrecke defekt. Die S2 und S3 fuhren statt viertelstündlich nur noch im Halbstundentakt.

Zwischen Vaihingen und Filderstadt waren Busse im Einsatz. waren sind auch Fahrgäste, die zum Stuttgarter Flughafen wollen, betroffen. Fahrgäste wurden gebeten, sich frühzeitig zu informieren. Die Beeinträchtigungen konnten erst nach mehreren Stunden behoben werden, meldete der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart VVS am Mittwochnachmittag.

Verspätungen auch noch am späten Abend

Am Mittwochabend waren die Oberleitungsschäden laut VVS zwar behoben, allerdings seien viele Züge und Waggons noch auf dem Netz verteilt und nicht an den Orten, an denen sie sein sollten. Mit Verspätungen sei noch bis in den späten Abend zu rechnen gewesen.