Prostitution in Stuttgart: Laufhausbetreiber gewinnt im Rechtsstreit gegen Politikerin

Der Stuttgarter Laufhausbetreiber John Heer hat vom Landgericht teilweise recht bekommen. Die SPD-Abgeordnete Leni Breymaier darf nicht behaupten, in seinem Laufhaus arbeiteten Frauen unfreiwillig.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (Wahlkreis Aalen/Heidenheim) darf bestimmte Äußerungen zum Thema Prostitution im Zusammenhang mit dem Gewerbe des Stuttgarter Laufhausbetreibers John Heer nicht mehr machen. Das hat das Landgericht Stuttgart in einem Eilverfahren entschieden.

Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro droht

Ansonsten drohe Breymaier ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, so das Landgericht. Hintergrund der Klage war eine Konfrontation beider Parteien in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" vergangenen November. In einer Diskussion über Prostitution und Rotlichtmilieu hatte Breymaier John Heer vorgeworfen, dass auch sein Betrieb nur funktioniere, weil Menschenhändler und Rockerbanden die Frauen zuführten. Es gebe gar nicht genug Frauen, die da freiwillig arbeiten wollten. Dagegen hatte Heer wegen Beleidigung vor dem Landgericht Stuttgart geklagt. Die Kammer gab ihm nun nach einem Eilverfahren teilweise recht und untersagte Breymaier die Äußerung.

Breymaier ist für ein Sexkaufverbot

Breymaier ist schon seit langem für ein Sexkaufverbot in Deutschland. Manche Frauen machten diese Arbeit freiwillig. Ihrer Meinung nach rechtfertigt das aber nicht das Leid der vielen anderen Frauen, "die gedemütigt, geschlagen, zerstört werden", so die Bundestagsabgeordnete im SWR im November 2023.

Die Leonhardstraße im Leonhardsviertel in Stuttgart. (Archivbild) SWR

Die Mehrheit der Frauen im Stuttgarter Leonhardsviertel sei nicht krankenversichert und stamme aus Osteuropa, Südosteuropa, Afrika oder zunehmend auch aus China. Das seien doch keine selbstbestimmten Frauen, sagte sie. Breymaier will nun prüfen, ob sie gegen das Urteil vorgeht und eine Überleitung in das Hauptsacheverfahren beantragt. "Bisher wurde ja lediglich im Eilverfahren entschieden, und hier konnten nur die Stellungnahmen von Herrn Heer und mir berücksichtigt werden. Eine förmliche Beweisaufnahme wurde, was dem Verfahren des Eilrechtsschutzes immanent ist, nicht durchgeführt", sagte sie dem SWR am Dienstag.

Schon lange Streit um Aussagen zu Zwangsprostitution

Breymaier ist im Vorstand des Stuttgarter Vereins "Sisters", der für den Ausstieg aus der Prostitution kämpft. Heer hatte bereits 2021 zusammen mit anderen Betreibern von Laufhäusern aus ganz Deutschland gerichtlich erwirken wollen, dass Breymaier eine ähnliche Aussage wie die obige nicht mehr öffentlich treffen darf und auch schon mehrere andere Politikerinnen und Politiker wegen Verleumdung angezeigt.

Prostitution in Stuttgart wird im Leonhardsviertel eingedämmt

Nach jahrelanger Diskussion soll Prostitution im Stuttgarter Leonhardsviertel langfristig untersagt werden. Mitte März erst hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik beschlossen, dass Bordelle und bordellartige Betriebe schließen sollen. Der neue Bebauungsplan für das historische Viertel in der Stadt soll noch vor der Kommunalwahl am 9. Juni verabschiedet werden.