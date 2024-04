Göppingen: Sex-Abenteuer endet anders als gedacht

In Göppingen hat ein erhofftes Schäferstündchen für einen Mann am Samstagabend allein und nackt im Gebüsch geendet. Er verabredete sich online zum Sex und wurde dann überrascht.

Ein geplantes Sex-Date in Göppingen hat für einen 28-jährigen Mann am Samstagabend eine überraschende Wendung bekommen. Statt des versprochenen Liebesspiels verlor er seine Wertsachen und musste sich nackt im Gebüsch verstecken.

Über ein Verkaufsportal im Internet habe er sich mit einer jungen Frau zum Schäferstündchen in einem Göppinger Industriegebiet verabredet, berichtete der 28-Jährige der Polizei. Vor Ort haben sich die beiden komplett ausgezogen und legten ihre Kleidung, Handys und Geldbeutel in den Wagen der Frau. Daraufhin stieg die blonde, etwa 1,70 m große Frau wieder ins Auto, um zum "Sichtschutz" der beiden noch kurz umzuparken. Dass das eine Lüge war, musste der freudig erregte Mann schnell feststellen. Denn im selben Augenblick fuhr die selbst noch nackte Frau davon und ließ ihren Auserwählten allein stehen.

Spaziergängerin findet nackten Mann im Busch

Eine Spaziergängerin entdeckte den nackten Mann schließlich später in einem Busch und rief die Polizei. Diese sucht jetzt nach der Fahrerin des blauen Fords mit Göppinger Kennzeichen. Laut dem 28-Jährigen trug sie am linken Unterarm eine Tätowierung mit dem Spruch: "No Cash, no life" – übersetzt: "kein Bargeld, kein Leben."