Sindelfingen: Enkeltrick als Theaterstück soll Senioren aufklären

Der Enkeltrick ist alt und bekannt. Trotzdem fallen viele Senioren immer noch auf diese Betrugsmasche herein. In Sindelfingen läuft die Aufklärung dazu jetzt als Theaterstück.

"Schmuck und Bargeld durch Enkeltrick ergaunert" - Schlagzeilen wie diese gibt es fast täglich, auch in der Region Stuttgart. Und obwohl inzwischen so viel über die verschiedenen Varianten des sogenannten Enkeltricks bekannt sein dürfte, fallen immer noch viele Seniorinnen und Senioren darauf herein. Der Schaden ist meistens groß, die Aufklärungsquote eher klein. Ein Anlass für die Stadt Sindelfingen, in Sachen Sensibilisierung zusammen mit dem Kreisseniorenrat Böblingen neue Wege zu gehen: Aufklärung per Theaterstück.

Jede Betrugsmasche in einer eigenen Szene

Voll ist es am Nachmittag in der Begegnungsstätte "Treffpunkt Gisela" in Sindelfingen. Die Theatergruppe einer anderen Begegnungsstätte in Holzgerlingen (beide Landkreis Böblingen) zeigt in verschiedenen kurzen Szenen spielerisch die verschiedenen Betrugsmaschen rund um den Enkeltrick. Betrug per SMS, Betrug per WhatsApp, mit sogenanntem Schockanruf, als "falscher Polizist" - alles dabei. Nach jeder Szene erklären Beamtinnen und Beamte der Polizei Böblingen, wie die Betrüger vorgehen, was das auch psychisch auslösen kann und wie Seniorinnen und Senioren sich beim jeweils realen Fall verhalten sollten.

Viele Anwesende glauben, sie können dadurch noch etwas lernen. Werner Kühn zum Beispiel: "Man kennt ja viele Maschen schon, ist informiert über die Zeitung, Radio, Fernsehen. Da hat man sich schon so ein bisschen drauf einstellen können. Wobei ich nicht behaupten würde, mich trifft es nicht. Es gibt bestimmt Maschen, die man noch nicht kennt."

"Vielleicht hat die Polizei ein paar Dinge auf Lager, die man noch nicht kennt, und dann ist das wertvoll."

Betrugsversuche sind eine emotionale Sache

Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sichtlich emotional. Sie sind an diesem Nachmittag da, weil sie sich verunsichert oder sogar fast ohnmächtig angesichts der trickreichen Betrugsmaschen fühlen. Sie fühlen sich belästigt und möchten gerne erfahren, wie sie sich besser wehren können und dadurch ein Stück Kontrolle, wieder ein bisschen mehr Lebensqualität, zurückgewinnen. Und einige geben sogar zu, dass sie schon mal Opfer eines Enkeltricks geworden sind beziehungsweise des Betrugsversuches. "Da kriegt man schon Bedenken", sagt etwa Ilse, die ihren Nachnamen nicht nennen mag. Auch sie wurde schon öfters angerufen. Einmal, da "haben die mich ausgefragt und gesagt, sie brauchen meine Kontonummer". Schließlich habe sie aufgelegt. Auch durch Gespräche mit ihren Kindern sei sie zu Varianten des Enkeltricks sensibilisiert worden.

"Aber die sind so raffiniert! Bis man weiß im Kopf, was da kommt..."

Grundsätzlich ist sie der Meinung, dass immer noch zu wenig aufgeklärt werde und zu wenige Menschen erreicht würden. So eine Veranstaltung wie heute, meint Ilse mit Nachdruck, gehöre in die Stadthalle.

So viel wurde in den letzten Jahren in Baden-Württemberg betrogen: Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter": Waren es 2018 noch keine Betrugsversuche aus dem Ausland, so kamen laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg die meisten aus dem Ausland (9.194). Insgesamt wurden 2022 in Baden-Württemberg 11.141 Fälle registriert, davon gelangen 488, die einen Vermögensschaden von fast 9,4 Mio. Euro ausmachten. Beim Betrug mit Enkeltrick und Schockanruf wurden ebenfalls 2018 noch keine Fälle aus dem Ausland registriert. Danach stieg die Zahl aber kontinuierlich an. Inzwischen kommen die meisten Anrufe zu diesen beiden Betrugsmaschen aus dem Ausland. 2022 waren das laut LKA 5.862 und 1.546 Betrugsanrufe aus dem Inland. Dabei wurden insgesamt 518 Fälle vollendet und verursachten einen Schaden von 11,28 Mio. Euro. 2021 wurde insgesamt durch 210 vollendete Betrugsfälle mit Enkeltrick und Schockanruf ein Schaden von fast 5 Mio. Euro verursacht.

Die Opfer werden am Telefon unter Druck gesetzt

Die Polizeibeamtinnen und -beamten aus Böblingen bestätigen: Obwohl ständig über Enkeltrick und Co. in Zeitungen und Radio berichtet wird, wollen sich nach wie vor viele informieren. Dass die Betrugsmaschen immer noch erfolgreich sind, habe mehrere Gründe. "Die Täter sind supergut ausgebildet und geschult", sagt etwa Julia Schmalz vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Standort Böblingen. "Die Opfer werden sehr unter Druck gesetzt. Es wird nicht nachgelassen, die Opfer haben gar keine Möglichkeit, drüber nachzudenken, was da gerade passiert. Oft wird dieses Angst-Syndrom im Hirn aktiviert." Da seien die Opfer dann wie blockiert von ihren Gefühlen und würden nicht mehr nachdenken können, ob es sich bei der Situation nun gerade um einen Betrug handelt.

Seniorinnen und Senioren bei einem Theaterstück über Enkeltrick und ähnliche Betrugsmaschen in Sindelfingen. SWR

Spiel und Witz für ein "fürchterliches Thema"

Weil man Menschen über eine gewisse Emotionalität aber vielleicht besser erreichen kann, findet Schmalz die Möglichkeit mit dem Theaterstück sehr gut, vor allem, weil es von Senioren für Senioren gemacht ist: "Das kommt super an!"

"Wir machen auch viele Vorträge für Senioren. Aber das Theaterstück unterstreicht das Thema noch mal besser und bringt auch etwas Witz in dieses fürchterliche Thema."

Das finden auch die Seniorinnen und Senioren im Begegnungszentrum. Gut, wenn man auch mal befreiend schmunzeln kann. "Das könnte man ruhig öfter machen!", sagt eine Seniorin lachend nach der Veranstaltung.

Diese Tipps hat die Polizei gegen Enkeltrick-Betrüger: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Und wenn zwischendrin Fragen und Unsicherheiten auftauchen? Seniorinnen und Senioren können sich jederzeit an die Bereiche Prävention der Polizei Baden-Württemberg wenden. Und auch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder gibt Tipps.