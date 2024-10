Wenn Silvana El Sayegh aus Stuttgart an ihre Heimat im Libanon denkt, hat sie momentan nur Bomben und Rauchwolken im Kopf. Die Angst um Freunde und Familie im Nahost-Konflikt ist groß.

Wenn Silvana El Sayegh morgens in ihrer Wohnung in Stuttgart aufsteht, denkt sie als erstes an ihre Eltern und Freunde - die leben im Südlibanon, der Heimat von Silvana El Sayegh. Täglich ruft Silvana El Sayegh ihre Mutter dort an, immer mit mulmigen Gefühl. "Ich habe Angst anzurufen und dass sie mir sagen, dass was in der Nähe passiert ist." Beim Telefonat an diesem Tag fragt El Sayegh ihre Mutter vorsichtig: "Was macht ihr?" Ihre Mutter antwortet, dass sie gerade Kaffee mit den Nachbarn trinkt. Später wolle sie Granatapfelsirup machen - um sich abzulenken.

Sorge der Tochter in Stuttgart: Eltern im Libanon wollen nicht packen

Aktuell sei es in der Region, in der ihre Eltern leben, noch friedlich erklärt die Libanesin - obwohl diese im Süden des Landes liege. Die ganze Familie hofft, dass es so bleibt. "Sonst müssen sie schnell packen und gehen. Jeden Tag frage ich: Habt ihr gepackt? Aber Sie wollen nicht." Silvana El Sayegh weint.

Silvana El Sayegh aus Stuttgart telefoniert mit ihrer Mutter, die im Libanon lebt. Die Mutter will trotz des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon nicht flüchten, sagt El Sayegh. SWR Bernice Tshimanga

Kriege, Leid und Flucht - seit Jahrzehnten sind die Menschen im Libanon leiderprobt. Seit dem Ausbruch der Gefechte zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär vor einem Jahr wurden laut der libanesischer Regierung rund 2.100 Menschen getötet und etwa 10.000 schwer verletzt. (Anm. d. Red.: Das libanesische Ministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern.) Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen beschreiben die humanitäre Lage im Land als katastrophal.

Mit den neuesten Angriffen und Bodenoffensiven will das israelische Militär nach eigenen Angaben die Hisbollah-Terror-Miliz aus den Grenzgebieten verdrängen. Silvana El Sayegh befürchtet das Schlimmste: "Die wollen einen Sieg durch Krieg irgendwie erzwingen, aber einen totalen Sieg mit Militär wird es nicht geben. Wir haben gesehen was in Gaza passiert ist. Und wir befürchten, das Gleiche im Libanon auch bald zu haben."

Was ist die Hisbollah? Hisbollah ist arabisch und heißt übersetzt "Partei Gottes". Sie ist eine schiitische Organisation aus dem Libanon mit großem politischem Einfluss im Land. Sie kontrolliert unter anderem den Süden an der Grenze zu Israel und die von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut.

mit großem politischem Einfluss im Land. Sie kontrolliert unter anderem den Süden an der Grenze zu Israel und die von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut. Die Hisbollah entstand in den 70er-Jahren während des libanesischen Bürgerkrieges und hat sich dem Kampf gegen Israel verschworen. Die USA, Deutschland und mehrere sunnitische arabische Staaten stufen die Hisbollah als Terrororganisation ein. Die EU listet ihre bewaffnete Miliz als Terrorgruppe .

während des libanesischen Bürgerkrieges und hat sich dem verschworen. Die USA, Deutschland und mehrere sunnitische arabische Staaten stufen die Hisbollah als ein. Die EU listet ihre bewaffnete Miliz als . Unterstützt wird sie vor allem aus dem Iran: Von dort aus bekommt die Hisbollah nicht nur Waffen , sie soll außerdem jährlich hunderte Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt bekommen.

, sie soll außerdem jährlich zur Verfügung gestellt bekommen. Die Hisbollah gilt als am stärksten bewaffneter nichtstaatlicher Akteur der Welt. Sie soll militärisch deutlich besser aufgestellt sein als die Hamas - auch ihr Tunnelsystem gilt als viel ausgereifter.

Foodbloggerin aus Stuttgart: Kochen gegen die Angst - mit einer Botschaft

Dass sie aus der Ferne nicht helfen oder unterstützen kann, belastet Silvana El Sayegh sehr. Seit zwölf Jahren lebt die Journalistin mit ihrem Mann und zwei Kindern in Stuttgart. Neben ihrer Arbeit in einer Werbeagentur betreibt sie einen libanesischen Foodblog und bietet Kochevents an. "Ich will auch zeigen, wie mein Libanon aussieht. Nicht den Libanon, den die Medien zeigen." El Sayegh sagt, dass der Libanon viele Facetten habe. "Es ist nicht schwarz oder weiß und je nach dem, wo man im Libanon ist, ist es eine total andere Realität." Silvana El Sayegh ist überzeugt: Über das Essen kann man viel vermitteln und sie selbst kann die aktuelle Situation in ihrer Heimat beim Backen etwas verarbeiten.

Ein traditionelles Brot aus dem Libanon - gebacken von Foodbloggerin Silvana El Sayegh aus Stuttgart. SWR Bernice Tshimanga

An diesem Tag gibt es Man’ousheh. Ein einfaches Fladenbrot mit Oregano, Sesam und Früchten - aus gutem Grund. "Es ist super gesund, aber auch sehr günstig", erklärt die Libanesin. "Man kann es selbst herstellen und deswegen bleibt es manchmal das Einzige, was es zum Essen gibt in Krisenzeiten."

"Nur wenige fragen, wie es uns eigentlich geht"

Krisenzeiten, in denen sie sich hier in Deutschland auch mehr Verständnis für ihre Landsleute, Palästinenser und Deutsche mit arabischen Wurzeln wünscht. "Wir versuchen gerade mehr in Kontakt untereinander zu kommen, denn wir merken, dass keiner richtig mit uns reden will." Dabei sollte man in einer Gesellschaft akzeptieren können, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den Nahost-Konflikt gibt, davon ist Silvana El Sayegh überzeugt. Und davon, dass die Menschen im Libanon ihren Lebenswillen nicht verlieren. "Sie hatten nie ein einfaches Leben und haben es trotzdem immer geschafft, wieder aufzubauen und weiter am Leben zu bleiben."