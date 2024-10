In Stuttgart hat die Polizei hinter einer Mauer die Leiche einer Frau entdeckt. Zuvor hatten Bekannte die 48-Jährige als vermisst gemeldet. Ihr Lebensgefährte wurde festgenommen.

Monatelang hatten ein Angehöriger und Bekannte einer 48-jährigen Frau nichts von ihr gehört. Als die Polizei am Montag die gemeinsame Wohnung von ihr und ihrem ein Jahr jüngeren Lebensgefährten durchsuchte, schlug ein Leichenspürhund an. In einem Hohlraum hinter einer Wand fanden die Beamten einen Leichnam. Sie gehen davon aus, dass es sich um die 48-Jährige handelt. Die Polizei nahm den tatverdächtigen Partner des Opfers daraufhin fest. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Frau vermisst: Bekannte meldeten sich bei Polizei

Noch Tage vor dem Fund der Leiche soll der Lebensgefährte gegenüber einem Angehörigen und Bekannten wiederholt Ausreden gebracht haben auf die Nachfrage nach dem Verbleib der Frau. Diese wurden daraufhin misstrauisch. Am vergangenen Mittwoch (16.10.) meldeten sie sich bei der Polizei. Diese suchte den Lebensgefährten schließlich mit einem richterlichem Beschluss zu Hause auf und fand die Leiche.

Ermittler äußern sich bislang nicht zur Todesursache

Der Spürhund habe genau an jener Wand in der Wohnung angeschlagen, wo die Beamten dann auch den Leichnam fanden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Obduktion der Frauenleiche hat mittlerweile stattgefunden. Zur Todesursache äußerte sich die Polizei nicht. Aktuell spreche viel dafür, dass der Lebensgefährte für die Tat verantwortlich sei. Die Ermittlungen dauerten aber noch an.

Weitere Ermittlungen zu Hintergründen der Tat

Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch unklar. Weitere Ermittlungen sollen den genauen Hergang der Ereignisse klären. Der tatverdächtige 47-Jährige war am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.