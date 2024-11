In Esslingen wird kommende Woche eine "Äffle und Pferdle"-Ampel eingeweiht. Oberbürgermeister Matthias Klopfer wird die neue Ampel in der Innenstadt enthüllen.

Die schwäbischen Kultfiguren "Äffle und Pferdle" leuchten bald auch in Esslingen rot und grün auf einer Ampel. Wie die Stadt mitgeteilt hat, wird die Ampel kommende Woche Dienstag (26. November) eingeweiht - von Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD). Stehen wird sie im Herzen der Stadt, direkt am Bahnhof.

Fans freuen sich auf die neue "Äffle und Pferdle"-Ampel

"Bereits seit Jahren sorgen Äffle und Pferdle als schwäbische Kultfiguren bei Jung und Alt für gute Laune", schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. In Zukunft würden sie auch in Esslingen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowieso Gäste aus nah und fern erfreuen. Auch "Äffle und Pferdle"-Fans rühren schon vorab in den sozialen Netzwerken die Werbetrommel für die neue Ampel. "Vorfreude ist doch die schönste Freude", heißt es unter anderem vom "Pferdle & Äffle - Club". Ampeln mit "Äffle und Pferdle" gibt es schon seit einigen Jahren in der Region - unter anderem in Stuttgart, Kirchheim/Teck oder Böblingen.