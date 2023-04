Alle guten Dinge sind drei: In der Region Stuttgart ist nun mit Kirchheim unter Teck die dritte Äffle-&-Pferdle-Ampel in Betrieb.

Erst in Stuttgart, dann in Böblingen und jetzt in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen): Die kultigen schwäbischen Zeichentrickfiguren weisen nun auch hier Fußgänger auf einer Ampel zum Gehen oder Stehenbleiben an. Seit Anfang des Monats ist die Äffle-&Pferdle-Ampel in Betrieb. Klaus Winter vom Äffle & Pferdle-Fanclub freut das, denn ein Kirchheimer Mitglied hatte einst die Anregung zur Ampel gegeben:

Ampel in Kirchheim/Teck passt zu zwei Jubiläen

Die neue Fußgängerampel steht am Überweg Alleenstraße/Max-Eyth-Straße vor der Stadtbücherei in Kirchheim. Das Interesse für das Vorhaben sei schon vor einigen Jahren gereift. Aber dann habe auch hier die Corona-Pandemie die Umsetzung verzögert. Dafür passt es jetzt umso besser. Denn der Fanclub feiert 30-jähriges Bestehen, und die SDR-Kultfiguren Äffle und Pferdle werden in diesem Jahr schon 60 - als Duo. Denn das Pferdle war schon 1959 da, nach dem Vorbild des Stuttgarter Wappentiers.

Fanclub kämpfte lange für die Äffle-und-Pferdle-Ampel in Stuttgart

Mit dem Pferdle wollte der damalige Süddeutsche Rundfunk (SDR) seine Werbespots auflockern. Pünktlich mit dem Start des Werbefernsehens im Januar 1960 flimmerte es dann über die Mattscheiben. 1963 kam das Äffle dazu.

Seit 2017 hatte der Fanclub versucht, eine Äffle-&-Pferdle-Ampel in Stuttgart realisieren zu können, zuletzt mit einer Online-Petition, die auch schnell ein entsprechendes Quorum erreichte. Seit Juli 2022 gibt es eine entsprechende Ampel vor dem Hauptbahnhof, allerdings als Kompromiss in Kombination mit einer herkömmlichen Ampel.

Ampel-Initiative in Böblingen geht auf SWR1 BW zurück

Auch vor dem Bahnhof in Böblingen leuchten seit Dezember 2022 die schwäbischen Kultfiguren, wenn man die Straße überqueren will. Hier ging die Idee auf eine Initiative von SWR1 Baden-Württemberg zurück. Im November 2016 hatte das Programm einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Der Facebook-Post dazu wurde fast eine halbe Million Mal geklickt. Daraufhin gründete sich eine Initiative mit einer Petition.