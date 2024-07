Beim CSD 2024 in Stuttgart laufen am heutigen Samstag gut 150 Formationen die Route vom Rotebühlplatz zum Schlossplatz. Wir zeigen Euch erste Eindrücke und Bilder von der Demo, der bunten LGBT-Pride.

Viel Federn, viel Glitzer, viel Lack und Leder - und ein buntes Farbenmeer, so ist die Parade für den Christopher Steet Day (CSD) 2024 in Stuttgart gestartet. Vom Rotebühlplatz bis zum Schlossplatz sollen an diesem Samstagnachmittag 150 Formationen bei der LGBT-Pride laufen. Links und Rechts am Rande der Route erwarten die Veranstalter bis zu 500.000 Zuschauer. Das wäre eine neue Rekordmarke, 2023 waren es noch 400.000 Besucher beim Stuttgarter CSD.

Buntes Farbenmeer, queere Party, politische Anliegen

Der Zug startet bei bedecktem Himmel, bisweilen regnete es leicht. Das tat der guten Laune keinen Abbruch: Überall entlang der Route tanzrten und feierten die Teilnehmenden der Pride und die Menschen links und Rechts des Zugs. "Alles störungsfrei, alle sind guter Laune", melde auch Polizei-Sprecherin Kara Starke. Zahlen zu Teilnehmenden und Menschen am Rande des Umzugs gab es bislang nocht nicht.

SWR-Reporterin Nicole Freyler hat sich vor dem Start umgeschaut und umgehört:

Mit beim Zug dabei sind nicht nur Gruppen und Initiativen der queeren Community, sondern auch Verbände, Parteien, Organisationen und Unternehmen von Bosch und Mercedes-Benz bis zu Hugo Boss. Auch der VfB ist mit einem Wagen mit dabei, dort fährt erstmals auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit. Die breite gesellschaftliche Unterstützung ist ein wichtiges Signal für die queeren Gruppen, denn die Parade ist zugleich eine Demo für die Anliegen und Rechte schwuler, lesbischer, transgender, non-binärer und weiterer queerer Menschen. Das Motto des Umzugs: "Vielfalt leben - jetzt erst recht!"

Detlef Raasch vom CSD-Veranstalter-Team betonte gegenüber dem SWR die diesjährlige Bedeutung des Umzugs - angesichts von Hass und Gewalt gegen queere Menschen auf der Straße und dem erstarkenden Rechts-Populismus: "Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Rechte nicht wieder velieren und wieder zurückgedrängt werden. Deswegen müssen wir sagen: Jetzt erst recht!" Trotz aller bunten, schrillen und lustigen Eindrücke der CSD-Parade: Für die queere Community stehe die politische Botschaft an erster Stelle.

Parade der CSD 2024 führt quer durch die City von Stuttgart

Der Umzug führt quer durch Stuttgart - entsprechend sollten sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Sperrungen und Beeinträchtigungen einstellen und die Innenstadt am Samstagnachmittag möglichst meiden. Die Parade läuft entlang der Strecke Rotebühlstraße, Rotebühlplatz, Eberhardstraße, Marktplatz und Münzstraße zur Richard-von-Weizsäcker-Planie. Die Demo endet gegen 16:15 Uhr am Stuttgarter Schlossplatz, dort wird es anschließend eine Kundgebung geben.

Der Artikel wird fortlaufend ergänzt.