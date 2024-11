Magdalena Haupt arbeitet im Studio Stuttgart als multimediale Reporterin für Hörfunk, Online und vor allem Fernsehen. Aus der großen Vielfalt hat sich in den letzten zehn Jahren ein Themenschwerpunkt herauskristallisiert, der sie sicher noch eine Weile begleiten wird: Stuttgart 21 mit allem, was dazugehört. Sie liebt es, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten zu erfahren und zu erzählen, dabei immer wieder Neues zu lernen und die eigenen Annahmen auch mal in Frage zu stellen.

Vor dem SWR

In Heidelberg und Bologna hat Magdalena Haupt Politikwissenschaften, Soziologie und Ethnologie studiert und ist für ein Aufbaustudium in Fernsehjournalismus nach Krems, Graz und Wien in Österreich gependelt. Seit der Oberstufe hat sie für verschiedene Medien als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Volontiert hat sie bei einem privaten Fernsehsender in Friedrichshafen, Tuttlingen und Stuttgart.