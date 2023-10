per Mail teilen

Nach den Eskalationen in Nahost und den aktuellen Angriffen zwischen Gaza und Israel sind in Stuttgart am Montagabend hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Die einen zu einer Kundgebung, die sich für Israel positionierte, die andere, die auf die Opfer im Gazastreifen aufmerksam machen möchte. Magdalena Haupt und Frieder Kümmerer vom SWR waren vor Ort.