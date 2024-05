Seit Donnerstag läuft in Mannheim das Maimarkt-Turnier. Weltklasse-Reiterinnen und Reiter sind in den Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Springen am Start. Heute stand eines der Highlights an: der Nationenpreis der Springreiter. Und bei dem sicherte sich die deutsche Equipe um den Mannheimer Richard Vogel wieder einmal die Silbermedaille