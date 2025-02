Die Mieten sind in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg stetig gestiegen. Laut dem Statistischen Landesamt erhöhte sich die Nettokaltmiete (ohne Nebenkosten) im Jahr 2024 durchschnittlich um 2,1 Prozent. 2023 lag der Anstieg bei 3,8 Prozent. Die Zahlen finden Sie hier im aktuellen Mietpreisindex des Statistischen Landesamtes.

Das Immobilienportal "ImmobilienScout24" bietet außerdem einen Mietspiegel für Baden-Württemberg an. Demnach beträgt der durchschnittliche Mietpreis in Baden-Württemberg (Zahlen vom Januar 2025) 10,37 Euro pro Quadratmeter - Anfang 2023 lag der Durchschnitt noch unter zehn Euro pro Quadratmeter. Bundesweit liegt der Mietpreis laut "ImmobilienScout24" niedriger - im Schnitt bei 8,68 Euro pro Quadratmeter. In der Landeshauptstadt Stuttgart beläuft sich der Mietpreis im Januar 2025 zum Beispiel im Schnitt auf 14,49 Euro, in Karlsruhe auf 11,96 Euro und in Mannheim auf 10,84 Euro.

2015 ist in Deutschland die Mietpreisbremse eingeführt worden. In Baden-Württemberg gilt sie in 89 Städten und Gemeinden, zum Beispiel in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Die Mietpreisbremse soll in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt greifen. Wird dort eine Bestandswohnung neu vermietet, darf die Miete höchstens zehn Prozent höher liegen als die ortsübliche Vergleichsmiete. In Baden-Württemberg läuft die Mietpreisbremse noch bis Ende des Jahres. Über das Jahr 2025 hinaus kann die Landesregierung das Gesetz nur verlängern, wenn der Bund dafür die Rahmenbedingungen schafft. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hatte die Ampel-Regierung nicht mehr durch den Bundestag gebracht.