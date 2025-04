Ermittler haben in vier Bundesländern und Italien 40 Objekte durchsucht und etliche Haftbefehle vollstreckt. Ein Fokus lag auf dem Raum Stuttgart. Auch ein Polizist wurde festgenommen.

Die Polizei ist am Dienstag in vier Bundesländern in groß angelegte Razzien gegen die Organisierte Kriminalität vorgegangen. Neben Baden-Württemberg fand der Einsatz auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Nordrhein-Westfalen statt. Ein Schwerpunkt dabei lag in der Region Stuttgart. Auch in Italien gab es Razzien. Baden-Württemberg gilt als wichtiger Aktionsraum für die italienische Mafia. Bei dem Einsatz waren 350 Einsatzkräfte sowie weitere Spezialeinheiten im Einsatz.

Verdacht auf Geheimnisverrat: Auch Polizist festgenommen

Am Nachmittag informierten die Ermittler in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) über die koordinierten Einsätze am Morgen. Von 6 Uhr an gab es 19 Durchsuchungen in Deutschland und 21 in Italien. Dabei wurden 34 Haftbefehle vollstreckt, 20 Personen davon in Italien, 14 in Deutschland.

Darunter war auch ein 46-jähriger Polizeihauptmeister. Ihm wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Auf seine Spur waren die Ermittler in Deutschland gekommen. Der Beamte, der selbst im Rems-Murr-Kreis tätig war, hat der Polizei zufolge keine italienischen Wurzeln. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, hieß es bei der Pressekonferenz.

Lebensmittelhersteller betrogen und Gastronomen genötigt

Hintergrund der Ermittlungen waren zahlreiche Straftaten mit Tatorten in ganz Deutschland, vor allem aber im Raum Stuttgart. Eine darunter war ein illegales Geschäft mit mediterranen Lebensmitteln und Küchenutensilien. Dabei wurden Waren mit einem sechsstelligen Wert aus Ungarn bestellt und nicht bezahlt. Geliefert wurden die Lebensmittel nach Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Von dort aus wurden Gastronomen beliefert. Diese hatten nach Aussage der Ermittler keine Verwendung für diese Waren. Allerdings hatten sie dennoch bezahlt.

Die Liste der Taten, die die Ermittlern den Festgenommen zur Last legen, ist lang: Neben Fällen von versuchtem Totschlag und weiteren "erheblichen Gewaltdelikten" stehen schwere Brandstiftung und Waffendelikte im Raum. Hinzu kommen Drogendelikte: Beispielsweise wurden von einer Person und dessen Familie 12.000 Euro für Drogen abgepresst, so der Vorwurf. Hinzu kommen weitere Fälle von Drogenhandel. Auch Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche werden den Mitgliedern des Mafia-Clans vorgeworfen.

Razzien sind jahrelange internationale Ermittlungen vorausgegangen

Die Spuren der Tatverdächtigen führten die Ermittler immer wieder ins italienische Kalabrien und zur Mafiaorganisation 'Ndrangheta. Die Taten sollen, so die Ermittler, mit den Farao-Marincola-Clan "Farao" in Verbindung stehen. Seit Ende 2020 habe die Kriminalpolizei Waiblingen im Rems-Murr-Kreis zusammen mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt. Von 2021 besteht zudem ein sogenanntes "Joint Investigation Team" (Jit) unter Einbindung der EU-Justizbehörde Eurojust. Auch die Italienischen Strafermittler wurden dabei eingebunden.

Die 'Ndrangheta Die 'Ndrangheta (aus dem Griechischen für Mut oder Treue) gehört zu den mächtigsten Mafia-Organisationen weltweit und ist über die Grenzen Italiens hinaus aktiv. Beheimatet ist sie in der Region Kalabrien, gegenüber der Insel Sizilien. Sie dominiert den internationalen Drogenhandel, verdient ihr Geld aber auch mit Waffenhandel, Geldwäsche und Korruption. Ihren Umsatz schätzen manche Experten auf mehr als 100 Milliarden Euro. Es gibt in Kalabrien rund 160 Clans mit schätzungsweise 6.000 Mitgliedern. Die 'Ndrangheta hat auch in Deutschland ein festes Standbein. Clans der Organisation waren etwa für die Mafia-Morde von Duisburg verantwortlich, bei denen 2007 sechs Menschen vor einer Pizzeria erschossen wurden.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.