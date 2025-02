per Mail teilen

Die Bauarbeiten für S21 schreiten voran. In der Tiefbahnhofshalle in Stuttgart wurden die ersten Gleise verlegt. Im Sommer können darauf Züge fahren - erstmal für den Testbetrieb.

Ganz langsam fährt ein Güterzug am Montagmorgen durch die neue Bahnhofshalle. Er transportiert die finalen Gleise, die im Stuttgarter Tiefbahnhof verlegt werden sollen. Bisher lagen dort nur Bauschienen, die jetzt wieder entfernt werden müssen. Am Ende stehen zwei lange Schienenstücke über, die ein Spezialbagger mit seinem Greifarm festhält. Ein bisschen wie zwei Spaghetti, die langsam aus der Packung gezogen werden. Allerdings sind das XXL-Spaghetti. Jedes Gleisstück ist 120 Meter lang und wiegt 7,2 Tonnen.

Projektleiter: Schienen sind wichtiges Puzzlestück für S21

Die neue Bahnhofshalle ist der letzte Abschnitt, der noch fehlt. Seit 2021 werden Gleise für das Bahnprojekt verlegt, begonnen wurde in Feuerbach. Auch im Fildertunnel, der vom Flughafen in Richtung Hauptbahnhof führt, liegen die Gleise bereits. Der Projektleiter Fernbahn bei S21, Christian Fischer, spricht vom "letzten Puzzlestück". "Der Hauptbahnhof ist entscheidend, um von beiden Seiten durchfahren zu können." Damit gingen die Ausbauarbeiten auf die Zielgerade, so Fischer.

Die neue Bahnhofshalle von S21 SWR Magdalena Haupt

Herausfordernder Transport durch die Bahnhofshalle in Stuttgart

Das Abladen der langen Schienenteile müsse sorgfältig geplant werden. Denn der lange Güterzug fährt auf sogenannten Bauschienen, die später entfernt werden. Er kann also nicht einfach am Ende der Bahnhofshalle umdrehen.

Die schweren Schienenteile sind sortiert aufgeladen, sodass sie Stück für Stück an der richtigen Stelle vom Zug gezogen werden können. "Es ist wichtig, dass das Abladen sehr kontrolliert abläuft", so Christian Fischer. Denn die Teile sind schwer und sollen sich nicht verkanten. Wenn die Langschienen schließlich am richtigen Platz liegen, werden sie lückenlos verschweißt. Die Oberfläche wird bearbeitet, alle Unebenheiten abgehobelt.

Bahn: Im Sommer sollen Züge fahren

Wenn die Schienen fertig eingebaut sind, werden an der Decke die Oberleitungen installiert und die Sicherheitstechnik eingebaut. Ab dem Sommer 2025 können laut Christian Fischer dann die ersten Züge durch die Tiefbahnhofshalle fahren. Für den Testbetrieb von Stuttgart 21.