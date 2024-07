Harmeet Dawan aus Ludwigsburg ist einer der besten Lehrer Deutschlands. Seine Schüler lieben ihn für sein Engagement und den emotionalen Unterricht. Jetzt sind aber erst mal Sommerferien.

Schülerinnen und Schüler der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg haben ihren Lehrer Harmeet Dawan für den Deutschen Lehrkräftepreis vorgeschlagen und er hat ihn auch gewonnen. Kurz vor den Sommerferien zeigt er, wie sein Unterricht so abläuft.

Die Schüler brüllen, sie kämpfen, sie gehen sich buchstäblich an die Gurgel - der Lehrer des Jahres gibt Sportunterricht. Selbstverteidigung, um genau zu sein. Warum er das macht? Damit seine Schülerinnen und Schüler wissen, wie stark sie sind, sagt Harmeet Dawan.

Ich möchte, dass die Schüler resilient werden und sich selbst schützen können. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass sie eben Selbstvertrauen haben.

Wie wird man einer der besten Lehrer Deutschlands?

"Ausgezeichnete Lehrkraft 2023" steht auf der Urkunde, die Harmeet Dawan im April bei einer großen Preisverleihung in Berlin bekommen hat. Genau wie neun andere Lehrerinnen und Lehrer bundesweit. Vorgeschlagen hat ihn seine Abiklasse von 2023.

Die Klassensprecherin, Charleen Bürkle, begründet die Aktion so: "Wir wollten irgendwie unsere Anerkennung dafür zeigen, dass wir diese drei Jahre so perfekt aufs Abi vorbereitet wurden und haben uns informiert. Wie kann man einem Lehrer einfach noch einmal danken?" Ihr Mitschüler Onil Malki ergänzt: "Herr Dawan ist einfach der perfekte Lehrer, den man einreichen kann." Durch seinen Unterricht sei die Klasse gewachsen, er habe tolle Projekte angestoßen, wie zum Beispiel eine Typisierungsaktion für Stammzellenspender bei der Unterrichtseinheit zum Thema Blut.

Lehrer des Jahres, Harmeet Dawan, im Gespräch mit seinem ehemaligen Schüler Onil Malki. SWR

Glück als Unterrichtsfach an Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg

Harmeet Dawan unterrichtet an der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg, einer berufsbildenden Schule. Seine Fächer: Sport, Gesundheit und Pflege, Biologie und Glück. Für das Fach Glück hat er extra eine Weiterbildung besucht. Die Glücks-AG war für Abiturientin Joanna Baldauf eine elementare Stütze auf dem Weg zum Abitur, sagt sie, denn sie sei dadurch viel selbstbewusster geworden.

In der Stunde vor den Sommerferien geht es um wichtige Fragen des Lebens. Etwa, wie wertvoll ist Zeit? Wie wollt ihr sie verbringen? An anderen Tagen werden aber auch psychologische Themen wie Panikattacken oder Depressionen bearbeitet.

Die Stimmung im Unterricht ist entspannt und wertschätzend. Harmeet Dawan geht durch die Reihen, bespricht immer wieder kurz was die Jugendlichen notieren, gibt hier ein High Five, da eine Ghettofaust, lächelt, nickt. "Ich liebe diesen Gedanken von dir" oder "wie schön, dass du das mit mir teilst", wirft er seinen Schülerinnen und Schülern zu. Die sind begeistert von ihrem Lehrer. Viele melden sich freiwillig, um dem SWR etwas über ihn zu erzählen.

Ich hatte Panikattacken und habe die durch die Glücks-AG überwunden.

Harmeet Dawan unterrichtet das Fach Glück. SWR

So sehr lieben seine Schüler den Lehrer des Jahres

"Er ist mit Abstand der liebevollste Lehrer den ich je kennengelernt habe", sagt Elisabet Macheridou. "Ohne ihn wäre ich nicht die Person, die ich heute bin." Im Glücksunterricht kämen sie weg vom strukturierten Schulalltag, hin zu einer Vorbereitung auf das wirkliche Leben. Das gebe es sonst in der Schule gar nicht, fügt Esmeralda Temizyüz hinzu. "Jeder sollte mal am Glücksunterricht teilnehmen", sagt Alessia Resta. Auch Jonas Riehle und Liliana Hashim Resan sind sich einig, durch Harmeet Dawan und seinen Unterricht, hätten sich ihre Persönlichkeiten weiter entwickelt.

Bester Lehrer Harmeet Dawan: Woher kommt die Kraft für diesen Unterricht?

Als er die Aussagen seiner Schülerinnen und Schüler hört, glänzen die Augen von Harmeet Dawan. Es gebe so viele Lehrerinnen und Lehrer, die extrem gute Arbeit leisteten, aber das werde in Deutschland zu wenig gesehen, sagt Dawan. Er selbst ist als Fünfjähriger mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet. Das präge ihn bis heute. Er sei Lehrer geworden, weil Wissen weiterzugeben in Afghanistan das höchste Gut sei. "Ich finde, in Deutschland ist die Anerkennung wenig da für den Lehrerberuf, weil jeder denkt, er wäre Experte," so Harmeet Dawan.

Die Schülerinnen und Schüler geben ihm so viel zurück, dass er auch an anstrengenden Tagen Kraft findet, guten Unterricht zu machen, erzählt er. Trotzdem fühle er sich jetzt reif für die Ferien. Denn das Schuljahr sei voll gewesen mit Projekten, Prüfungen und Angeboten für die Schülerinnen und Schüler.

Ein Highlight war im April die Verleihung des Deutschen Lehrkräftepreises in Berlin. Eine tolle Anerkennung und eine Art Geschenk seiner Schülerinnen und Schüler. Denn sie haben viele Details über seinen Unterricht zusammen getragen und an die Jury verschickt, die ihn schließlich ausgezeichnet hat. Das habe ihn überrascht und glücklich gemacht, sagt Harmeet Dawan und strahlt schon wieder seine Schüler an.

"Wenn man sich hinterfragt, ob man das Richtige macht im Leben, dann muss man nur diese Aussagen hören und merkt, der Lehrberuf ist das Größte."