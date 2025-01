Die Polizei spricht von einer weitgehend friedlichen Silvesternacht in Stuttgart. Doch am Tag danach findet ein Hund einen abgetrennten Finger.

Ein Hund hat einen Tag nach Silvester in Stuttgart einen menschlichen Finger gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verständigte die Hundehalterin darauf die Einsatzkräfte. Die Beamten sicherten den Finger und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizei Stuttgart: Finger gehört offenbar einem 33-jährigen Mann

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich am Silvesterabend gegen 22 Uhr in der Stuttgarter Ludwigstraße ein Unfall mit einem Silvesterknaller ereignet. Dabei hatte ein 33-Jähriger offenbar den Finger verloren. Der Mann wurde im Marienhospital noch in der Silvesternacht behandelt. Den Finger nachträglich wieder anzunähen, sei in diesem Fall nicht möglich gewesen, sagte eine Krankenhaussprecherin auf SWR-Nachfrage am Donnerstag.

Die Polizei versucht unterdessen herauszufinden, was der Grund für den Unfall war. In Frage kommt entweder die unsachgemäße Benutzung eines Böllers oder illegales Feuerwerk.

16-Jährige durch Silvesterrakete schwer verletzt

Eine Verletzung anderer Art erlitt eine 16-Jährige in Stuttgart-Fasanenhof. Wie die Polizei ebenfalls am Donnerstag mitteilte, wurde sie von einer Silvesterrakete getroffen und schwer verletzt. Drei Unbekannte sollen auf eine Gruppe von bis zu 30 Menschen mehrere Silvesterraketen abgefeuert haben. Dabei sei die 16-Jährige am Kopf getroffen worden. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.