per Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst meldet für die nächsten Tage Schauer und Gewitter mit Sturmböen in Baden-Württemberg. Laut SWR-Wetterexperte Gernot Schütz sind Überschwemmungen möglich.

Diese Woche soll das Wetter in Baden-Württemberg von Schauern und Gewittern dominiert werden. Auch Unwetter seien wegen des heftigen Starkregens möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Entlang des Hochrheins, in Oberschwaben und Südbaden müssen sich die Menschen am Dienstag und Mittwoch auf Starkregen mit Niederschlägen von 25 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel einstellen.

SWR-Wetterexperte: Örtlich Überschwemmungen möglich

Laut SWR-Wetterexperte Gernot Schütz sind durch die Gewitter in Baden-Württemberg örtlich durchaus Überschwemmungen möglich. "In manchen Orten können Straßen überschwemmt und Gullis hochgedrückt werden, auch vollgelaufene Keller kann es geben", so Schütz. Es sei mit Regenmengen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, punktuell womöglich auch noch mehr.

Der Grund dafür sei, dass der Wind in der Höhe momentan nur sehr schwach wehe und Gewitter deshalb tendenziell länger an einem Ort blieben. In der Folge falle auch der Regen länger an einer Stelle. "Wenn Gewitter ziehen, ist das weniger extrem", erklärt der Wetterexperte.

Boden hat bereits viel Wasser aufgenommen

Ein weiteres Problem ist Schütz zufolge, dass der Boden wegen des vielen Regens in den letzten Wochen und Monaten bereits vollgesogen ist und das Wasser deshalb aktuell nicht mehr so gut aufnehmen kann. "Im Grunde war es seit Oktober, November in Baden-Württemberg zu nass, deshalb ist auch der Grundwasserstand überdurchschnittlich hoch", erklärt der Experte.

Mit Hochwasser an größeren Flüssen wie Rhein und Donau sei jedoch nicht zu rechnen. Lediglich kleinere Flüsse und Bäche südlich der Donau könnten über die Ufer treten. In der Folge rechnet Schütz auch mit einem weiteren Anstieg des Bodenseepegels.