Sie ist in Armut groß geworden. Mit Anfang 20 tritt Katja Mast in die SPD ein. Die Partei wird zum Sprungbrett - die Geschichte eines Aufstiegs.

Was Thorsten Frei bei der CDU ist, ist Katja Mast bei der SPD. Während Frei als erster parlamentarischer Geschäftsführer und Vertrauter von Fraktionschef Friedrich Merz Dauergast in Talkshows ist, arbeitet Mast eher im Hintergrund. Die 53-Jährige haut nicht mal eben einen Spruch oder eine steile These raus, sie ist vorsichtig. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ihre persönliche Geschichte weniger bekannt ist.

Die Frau hinter SPD-Fraktionschef Mützenich

Wenn Mast über die Unterstützung von Armen redet, weiß sie, wovon sie spricht. Die Frau, die seit fast 20 Jahren im Bundestag sitzt und für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Fraktion organisiert, war früher selbst arm. Im SWR-Videopodcast "Zur Sache! intensiv" erzählt Mast über ihre Kindheit und Jugend in Sozialhilfe, ihren Aufstieg und wer immer an sie geglaubt hat.

Aus der Armut in den Bundestag - Katja Mast über ihren Erfolg und die Ampel bei "Zur Sache intensiv"

Als sie neun Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Die Mutter ist in einem Dorf bei Offenburg allein mit ihren vier Kindern. Sie arbeitet halbtags als Reinigungskraft in einer Schule. Katja Mast berichtet: "Mein Vater hat keinen Unterhalt bezahlt. Das Geld meiner Mutter hat nicht ausgereicht. Und das hieß ganz konkret: Wenn andere sich schöne Klamotten gekauft haben, konnte ich mir keine schönen Klamotten kaufen. Wenn meine Freundinnen am Sonntag mit dem Fahrrad ins Eiscafé gefahren sind, konnte ich nicht mitfahren."

Mit 14 Jahren beginnt sie selbst Geld zu verdienen

Peinlich sei ihr das nicht gewesen, aber sie habe sich ausgegrenzt gefühlt. "Es war, glaube ich, eher für meine Mutter peinlich. Das war für sie ein großes Stigma. Ich weiß auch, dass sie wahnsinnig lang gewartet hat, bis sie zum Amt gegangen ist." Für sie als Tochter sei die Situation normal gewesen. "Ich bin da reingewachsen als Kind." Sie habe aber immer wieder Wege gesucht auszubrechen.

Deshalb habe sie früh angefangen, parallel zur Schule zu arbeiten, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie habe Zeitungen ausgetragen, mit 14 Jahren ihren ersten Ferienjob in einer Aluminiumfabrik gemacht. Zuerst geht Mast auf die Hauptschule, aber in der 7. Klasse wechselt sie aufs Wirtschaftsgymnasium. Von dem Moment an geht es nach oben: "Meine Mutter hat immer an mich geglaubt, meine Geschwister, insbesondere meine ältere Schwester auch. Aber vor allen Dingen auch Lehrerinnen und Lehrer."

Mast schreibt für ihre Mutter Anträge

Wenn die Mutter alleinerziehend ist, müsse man früh Verantwortung übernehmen, erzählt Mast. "Aber das hat mir nicht geschadet, sondern im Gegenteil. Ich war irgendwie die, die fürs Schriftliche zuständig war, wenn meine Mutter zum Sozialamt ist oder Unterstützung beim Strom beantragt hat oder Befreiung beim Telefon. Da war ich immer irgendwie mit dabei und habe dann sehr früh den Lohnsteuerjahresausgleich für sie gemacht, die Anträge beim Sozialamt geschrieben."

Nach einer Banklehre studiert Mast Biologie, Geografie und Politik auf Lehramt - dank Bafög. Doch in die Schule will sie nicht, sie beginnt ihre Karriere bei einem Beratungsunternehmen, wird Referentin des Personalvorstands bei der Deutschen Bahn. Mit Anfang 20 Eintritt in die SPD, in der Partei arbeitet sie sich nach oben. 2005 zieht sie erstmals in den Bundestag. Als Grün-Rot in Baden-Württemberg regiert, wird Mast Generalsekretärin der SPD im Land. Doch nach starken Verlusten ihrer Partei gibt sie ihr Amt 2016 wieder ab.

Was ist "Zur Sache! intensiv" "Zur Sache! intensiv" ist ein Videopodcast des SWR, bei dem die Journalisten Alexandra Gondorf und Henning Otte wöchentlich zu einem "intensiven" Gespräch einladen - über Politik und Persönliches in lockerer Atmosphäre. Ob es Politiker, Promis oder andere Persönlichkeiten sind, den Hosts geht es darum, den Menschen hinter der prominenten Fassade kennenzulernen.

Im Nachhinein sagt sie: "Verhalten meines Vaters war unverantwortlich"

Dass ihr Vater sie im Stich gelassen hat, habe sie ihm damals nicht übelgenommen. "Im Nachhinein war es natürlich total unverantwortlich, und das ist mir aber erst später in meinem Leben bewusst geworden." Aber auch diese Erfahrung habe sie umgemünzt: "Vielleicht ist es auch deshalb heute für mich wichtig, Verantwortung zu übernehmen." Mast ist selbst Pflegemutter von zwei Töchtern, seit 13 Jahren.

Für mich ist es ein großes Geschenk in meinem Leben, dass ich Pflegemutter sein darf.

Es habe ihr die Augen geöffnet für die Situation von Kindern und wie wichtig es sei, dass auch politisch das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen muss - "bei allen unseren Betrachtungen von Kindern".

Mast will weiter für Einführung von Kindergrundsicherung arbeiten

Der SPD-Politikerin ist sich bewusst, dass in Deutschland noch immer jedes siebte Kind von Armut betroffen ist. Mast will deshalb auch nach dem Ampel-Aus weiter für eine Einführung einer Kindergrundsicherung kämpfen. "Es gab ungeklärte Fragen, und da waren wir jetzt mitten in den Beratungen, und dann ist einfach diese Koalition geplatzt. Und deshalb sage ich nicht: 'Juhu'." Es sei aber nicht so, dass die Ampel nichts für Kinder getan habe. "Wir haben die größte Kindergelderhöhung aller Zeiten gemacht."

Mast hat gute Aussichten auf Wiedereinzug in Bundestag

Die 53-jährige Abgeordnete hat gute Aussichten, nach der Neuwahl am 23. Februar wieder ins Parlament einzuziehen. Sie wurde jüngst beim SPD-Landesparteitag BW auf den Listenplatz 5 gewählt. Dass die SPD aber nach dem Ampel-Aus nochmal den Bundeskanzler stellt, ist nach aktuellen Umfragen eher unwahrscheinlich. Die Union ist derzeit doppelt so stark wie die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Dass eine SWR-Umfrage von infratest dimap im SPD-geführten Rheinland-Pfalz jüngst ergeben hat, dass Scholz in der Kanzlerfrage hinter Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) nur auf Rang vier liegt, überrascht die SPD-Frau. "Wahnsinn", entfährt es ihr, um sich aber gleich wieder zu fangen:

Ich habe schon so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass die Umfragen zweieinhalb Monate vor der Wahl nicht das Ergebnis der Bundestagswahl sind.

Als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin ist sie eben auch für Durchhalteparolen zuständig.