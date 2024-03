Im Neckar-Odenwald-Kreis ist wieder ein Wolf unterwegs. Das bestätigte das zuständige FVA-Wildtierinstitut am Dienstag. Spaziergänger und Autofahrer hatten zuvor das Tier entdeckt.

Zahlreiche Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis haben seit Sonntag einen Wolf gesehen. Zeugen wurden am Sonntag und am Montag in der Umgebung der Gemeinden Seckach, Adelsheim und Ravenstein auf das Tier aufmerksam und machten Fotos. Diese wurden von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-Wildtierinstitut) untersucht. Am Dienstagnachmittag gab das Institut bekannt, dass auf den Fotos - die in der Gemeinde Seckach gemacht worden waren - eindeutig ein Wolf zu sehen sei.

Wolf auch in der Gemeinde Adelsheim unterwegs?

Dem Wildtierinstitut wurde am Montag außerdem ein verletztes Schaf aus der Gemeinde Adelsheim gemeldet - mit Verdacht auf Riss durch einen Wolf. Ob ein Wolf das Tier verletzt hat, ist noch unklar. Der Wildtierbeauftragte des Kreises, Tobias Kuhlmann, geht davon aus, dass die Zeugen immer wieder denselben Wolf gesehen haben. Von mehreren Wölfen, die im Kreis unterwegs sind, gehe man aktuell nicht aus.

Wolf könnte inzwischen im Hohenlohekreis unterwegs sein

Der Wildtierbeauftragte vermutet, dass der Wolf inzwischen im Hohenlohekreis angekommen ist. Zeugen wollen auch dort am Montag das Tier gesehen haben. Eine große Gefahr für Menschen bestehe aber erstmal nicht: "Wir gehen davon aus, dass es ein einzelner Wolf ist, der schon eine gewisse Scheu haben sollte", betonte Tobias Kuhlmann gegenüber dem SWR. Wölfe können aber zum Beispiel für Schafe zur echten Gefahr werden. Nutztierhalter sollten deshalb besonders auf ihre Tiere achten und sie unter Umständen mit Zäunen besser absichern.

Weitere Fotos werden geprüft

Weitere Meldungen sowie Fotos aus anderen Teilen des Kreises werden aktuell noch von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg geprüft. Außerdem will der Wildtierbeauftragte versuchen, genetisches Material des Tieres zu finden - also Haare, Kot oder Speichelspuren. Auch, um herausfinden zu können, woher der Wolf stammt.

Bei Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis wurde der Wolf fotografiert. Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis

Erste Wolfssichtungen seit drei Jahren

Zuletzt hatte ein Wolfsrüde vor drei Jahren für Schlagzeilen im Neckar-Odenwald-Kreis gesorgt: Er galt seit 2020 als "ansässig" im Odenwald, tappte immer wieder auch in spezielle Fotofallen. Im April 2021 hatte er dann eine Schafherde bei Limbach angegriffen und vier Schafe gerissen. Seitdem war der Rüde allerdings in der Region nicht mehr gesehen worden.

Im vergangenen Jahr war ein Wolf im Odenwald unterwegs. Er wurde allerdings nur im hessischen Odenwald gesichtet.