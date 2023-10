Erleichterung für viele Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Bauarbeiten am Eingang der Stadt Weinheim zwischen der B38 und der A659 gehen schneller voran, als zunächst geplant.

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird der Übergang zwischen der A659 und der B38 seit August saniert. Bauarbeiten, die die Nerven vieler Verkehrsteilnehmer strapaziert haben und weiter strapazieren. Denn mitunter gab es lange Rückstaus auf der A659 sowie der B38, sowohl in Richtung Weinheim, als auch in Richtung Viernheim (Kreis Bergstraße). Darüber hinaus sind die Anbindungsstraßen in die Innenstadt besonders im Berufsverkehr immer wieder überlastet.

Aktuelle Bauphase endet früher als geplant

Ab dem Wochenende dürfte sich die Situation allerdings verbessern: Denn jetzt geht die fünfte von insgesamt sieben Bauphasen zu Ende. Ab Montag sollen wieder alle Fahrstreifen der B38 zur Verfügung stehen, heißt es von Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Vorher wird ein Großteil der Baustelle abgebaut. Fertig sei man zwei Wochen früher als geplant. Damit enden die Hauptarbeiten in Rahmen dieser Sanierung. Parallel dazu müssen allerdings in den kommenden Tagen Abschnitte saniert werden, die zum Einfädeln des Baustellenverkehrs genutzt wurden. Unter anderem ist deshalb ab Montag die Abfahrt auf der A5 von Heidelberg kommend nach Weinheim gesperrt.

Die Kosten für die Bauarbeiten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die letzte Bauphase - die insgesamt siebte - wird dann die gesamte Maßnahme noch im Oktober abschließen.