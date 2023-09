per Mail teilen

Eine Baustelle auf der B38 in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montagmorgen für lange Staus auch auf der A659 gesorgt. Grund war laut Regierungspräsidium eine defekte Ampel.

Die Baustelle auf der B38 hat für lange Staus gesorgt, weil die Verkehrsführung an der Baustelle in der Nacht geändert worden, war. Es sollte am Montag ein neuer Abschnitt der Sanierung beginnen.

Leitung bei Umbau beschädigt

Bei diesem Umbau sei eine Leitung beschädigt worden, hieß es, so dass eine der Baustellenampeln nicht in Betrieb gehen konnte. Deshalb sei eine Abfahrt gesperrt geblieben, die eigentlich für Fahrzeuge freigegeben werden sollte. In der Folge entstanden kilometerlange Rückstaus auf der A659 Richtung Weinheim - phasenweise bis zurück zum Viernheimer Kreuz (Kreis Bergstraße).

Umfahren der Baustelle half nur bedingt

Viele Verkehrsteilnehmer hatten am Morgen vorausschauend versucht, die Baustelle zu meiden. Mit mäßigem Erfolg: Auch auf angrenzenden Umgehungsstraßen staute sich der Verkehr. Zufahrten auf die A659 bei Viernheim waren durch die Baumaßnahme und den Ampel-Defekt lange Zeit verstopft.

Die Leitung ist am Nachmittag repariert worden, hieß es auf SWR-Anfrage von Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe.